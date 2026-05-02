sábado 02 mayo 2026
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Asiste Díaz-Canel a Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba

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Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, asiste hoy al Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, en el Palacio de Convenciones de esta capital, en saludo al Día Internacional de los Trabajadores.

Participan además los miembros del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular , Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del CCPCC y Bruno Rodríguez Parrilla, ministerio de Relaciones Exteriores. En el evento, representantes de diferentes movimientos sociales y organizaciones internacionales alzarán su voz en contra de la política imperialista del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, que por más de 60 años ha perjudicado el desarrollo pleno del pueblo.

La cita es también una oportunidad para que las naciones fortalezcan la unidad, en un contexto donde la hegemonía antena contra la soberanía y derecho internacional. En la jornada también se desarrollará el Simposio Internacional de Trabajo Sindical donde la clase obrera profundizará sobre su papel dentro de la humanidad.

Presentes funcionarios del Partido, representantes de la Central de Trabajadores de Cuba, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, entre otras organizaciones.

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Comentarios
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