sábado 02 mayo 2026
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Colaboradores del deporte en Venezuela celebran el Primero de Mayo

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Los especialistas del deporte cubano en el Centro de Diagnostico Integral de Chuao en Caracas, de conjunto con representantes de otras misiones sociales de la mayor de las Antillas ratificaron en acto de reafirmación revolucionaria, la unidad y compromiso en defensa de la patria en acto celebrado por el 1 de Mayo.

Este Día Internacional de los Trabajadores fue propicio para que un grupo de colaboradores de diferentes sectores fueran acreedores de un certificado de reconocimiento por destacarse en las tareas encomendadas, entre ellos el entrenador de atletismo Nelson García Portela, en representación de los cooperantes del deporte cubano, por los resultados en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

El Dr. Jorge Pavel Pino coordinador de la misión deportiva de Cuba en la República Bolivariana de Venezuela, a nombre de los 38 especialistas que laboran en la patria de Bolívar, transmitió además vía internet un mensaje de felicitación por la efemérides a todos los trabajadores y pueblo cubano.

«Sabremos luchar codo a codo por nuestra independencia, por nuestra soberanía y preferiríamos dejar de existir antes de entregar la patria que tanto ha costado, tenemos mil razones para defenderla, Viva el Primero de Mayo», concluye el mensaje de los colaboradores del deporte cubano en Venezuela.

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Comentarios
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