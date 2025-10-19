Avanzan acciones para mejorar el servicio de abasto de agua en Songo-La Maya (+Fotos)

Fotos Autora

Uno de los servicios que más genera estados de opinión de la población en Songo-La Maya es el abasto de agua. A propósito del tema el Ingeniero Yoanis Arias López, Jefe de zona de Aguas Turquino en el municipio, ofreció información a los medios de prensa del territorio.

La Tierra del León de Oriente cuenta con tres fuentes principales para el abasto de agua y ocho bombeos. Actualmente la presa de Joturo se encuentra al 95% sin la cortina, con respecto a la cortina que está pendiente de reparación, está al 60 %. Esta cantidad de agua supone unos 180 días de bombeo al poblado de La Maya.

Actualmente el rebombeo de Los Ramos está paralizado por rotura en uno de sus componentes. Llegará una bomba desde la cabecera provincial y ya se reparó un eje roto. Una problemática que afecta es la situación energética, pues cuando se interrumpe el bombeo por apagón el agua retrocede y provoca torcedura en el rodamiento.

El rebombeo se paraliza cada 15 o 20 días por esta causa, denominado golpe de ariete, y hasta fecha más de 30 rodamientos se han averiado en ese importante sitio para el abasto de agua al poblado cabecera.

Como parte de los acuerdos adoptados, tras la visita del presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos al municipio, se trajo un grupo electrógeno de Guaninicum para sustituir el de Los Ramos que estaba roto.

En la zona de La Sultana, en el consejo popular Maya Este, se hizo el rebombeo para que el agua llegue a un mayor número de personas. Aún se acometen acciones en esa área para que zona 3 de La Maya también reciba el servicio desde esa fuente de abasto.

El ingeniero precisó que se hace un esfuerzo grande para que el agua que llega al tanque distribuidor se aproveche lo mejor posible. Se adoptó como estrategia que antes de culminar la distribución en una zona y pasar a otra debe estar certificado por el delegado que todos los clientes recibieron el servicio.

En Alto Songo se bombea desde Guaninicum y charca Margarita, ubicada en El Cristo. Ambas fuentes se han recuperado un tanto luego de las lluvias. Actualmente se distribuye agua en las calles Los Libertadores y Moncada y el ciclo más alto está en Ricardo Rizo.

Yerba de Guinea también muestra avance en las acciones planificadas para esa demarcación. En la presa de Vila ya funciona el primer bombeo y están en proceso de instalar el segundo. En lo adelante se colocarán 2.5 kilómetros de tuberías para poder usar la presa La Majagua como fuente de abasto.

Los pozos de Platanillo ya están perforados, como otra alternativa para brindar servicio tras la puesta en funcionamiento de un cargadero para pipas en ese sitio. Solo resta que llegue al municipio el equipo para el bombeo. El cambio de matriz energética casi culmina en Songo La Maya. De 13 equipos aprobados solo resta culminar de instalar dos.

Arias López agregó que en la comunidad de La Prueba funcionan dos equipos con paneles solares: Prueba 1, que era el bombeo anterior y Prueba 2 de los pozos de la finca del productor Adolfo Torres. Se hicieron las pruebas necesarias y el vital líquido llega hasta el tanque distribuidor, el cual requiere una reparación que ya está contratada con Retomed en Santiago de Cuba.