Bancarización en Songo-La Maya: Más sombras que luces

Por petición popular, la Asamblea Municipal del Poder Popular en Songo-La Maya evaluó la marcha del proceso de bancarización en el territorio. El objetivo conceptual de la bancarización es disminuir la circulación y uso de dinero en efectivo en las compras de productos y pagos de servicios.

En teorías y normativas la bancarización parece un proceso “básico y simple”, pero la realidad palpable en el municipio dice todo lo contrario. La disponibilidad de efectivo para la población acceder a él es muy baja y el número de actores económicos que evaden los pagos digitales es bastante alta.

Este contraste, con todas sus causas objetivas y subjetivas, solo trae malestares a la población y la aparición de ciudadanos que se dedican a vender dinero en efectivo a cambio de transferencias digitales con sumas adicionales que ya rondan el 50 por ciento.

En la reciente sesión ordinaria de la Asamblea del Poder Popular se informó que se visitaron a los 946 actores económicos que no operaban sus cuentas bancarias fiscales. Luego de las inspecciones pertinentes se les retiró el Proyecto de trabajo a 790 y se impusieron multas a 156 de ellos, por violar lo establecido en el Decreto ley 91.

Las autoridades locales precisaron ante los delegados que se han detectado un número importante de violaciones en el proceso de bancarización, que limitan la implementación adecuada de esta política nacional. En Songo-La Maya hay evasión fiscal, no se asegura que los comerciantes acepten pagos digitales, carecemos de un mercado mayorista para surtir a los actores económicos y la tecnología nos juega en contra en varios momentos.

Otras limitaciones son la falta de conexión durante prolongados horarios, cuentapropistas que no depositan ingresos en los bancos, zonas de silencio que no están bancarizadas y el sistema de la agricultura aún no materializa la utilización de canales de pago electrónico.

En tanto se van solucionando las principales problemáticas que afectan el proceso en el territorio, el gobierno local adopta medidas para minimizar los frenos de una política que tiene más sombras que luces. Se han creado áreas de protección al consumidor en las zonas de mayor concentración de establecimientos comerciales. Además se han desarrollado ejercicios municipales y nacionales de enfrentamiento a estas situaciones.