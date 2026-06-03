miércoles 03 junio 2026
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Efectúan acto por aniversario 65 del Minint en Tí Arriba

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Adriana Cisneros Fernández

Por los resultados alcanzados en su quehacer diario, 16 oficiales del Ministerio del Interior fueron ascendidos al grado inmediato superior y 21 fueron condecorados por sus méritos profesionales.

El acto por el 65 aniversario de la creación del Ministerio del Interior tuvo lugar en el Museo Casa Soledad de Ti Arriba, en nuestro municipio Songo La Maya.

El especial momento contó con la presencia del Primer Coronel Julián Sánchez Álvarez, Jefe del Minint en la provincia Santiago de Cuba y el Teniente Coronel Edel Barrientis Vázquez, Delegado del Minint en Songo La Maya.

Junto a los ascendidos y condecorados estuvieron sus familiares y las principales autoridades políticas y gubernamentales del territorio.

Al culminar el acto los homenajeados colocaron flores en el Sitial de honor a los mártires de la Seguridad del Estado, donde se rinde tributo a Ramón Matamoros Columbie y el Teniente Coronel Hernán Gonzales Perera.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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