Consejo de Defensa Municipal evalúa situación de los servicios vitales que reciben los habitantes de Songo-La Maya (+Fotos)

Fotos Corresponsalía Songo-La Maya

Los diferentes grupos y subgrupos de trabajo del Consejo de Defensa Municipal (CDM) de Songo-La Maya rindieron cuentas de sus funciones y misiones ante Beatriz Johnson Urrutia, Presidenta del Consejo de Defensa Provincial (CDP) de Santiago de Cuba.

Uno de los temas evaluados en la reunión de trabajo fue la situación del agua, que representa uno de los problemas más acuciantes del municipio. El ingeniero Yoanis Arias López, jefe de zona de Aguas Turquino en el territorio, informó que las fuentes de abasto están en buenas condiciones, pero la carencia de fluido eléctrico y de combustible limita notablemente el servicio.

En La Maya, poblado cabecera del municipio, hay zonas donde no se recibe agua por las redes desde hace seis meses aproximadamente. El directivo puntualizó que los once equipos de bombeo que recibieron cambio de matriz energética están funcionando sin dificultades en las ocho zonas de defensa donde están instalados.

En la comunidad de Alto Songo está paralizado el bombeo de Guaninicum porque la bomba está en reparación y a través de charca margarita en El Cristo no se reciben bien el servicio por las mismas limitantes energéticas. En esta comunidad se debe priorizar la distribución a través de carros cisternas y llenar cisternas colectivas.

Otra de las alternativas son los pozos, que contamos con 766 criollos y 315 tabulares, de los cuales se han certificado 161 por Salud pública. También hay 162 bombas de mano y 12 molinos de viento. En tal sentido las autoridades del Consejo de Defensa Provincial insistieron en la necesidad de continuar certificando estos pozos para que más pobladores se beneficien con el vital líquido.

Por parte del subgrupo de alimentos se detalló que a través de la canasta familiar normada se entregaron 10 onzas de chícharos y 3 libras de arroz en las 123 bodegas del territorio. Inició también la entrega de frijoles para todos los consumidores y asignaciones recibidas del Programa Mundial de Alimentos para grupos vulnerables. La leche para niños de cero años no se ha entregado ninguna cuota de junio ni julio, los infantes de 1 a 2 años recibieron 20 días y los de 2 a 6 años 30 días.

El subgrupo de energía también rindió cuentas en la jornada y se detalló la situación energética del municipio, así como las demandas de leña y carbón como opción alternativa para la cocción de alimentos en hogares y centros de trabajo. También se detalló que hay dos barrios oscuros hoy en el municipio por roturas en trasformadores.

Las comunicaciones fueron evaluadas a detalle, pues la falta de fluido eléctrico incide notablemente en la falla de este vital servicio en las 16 zonas de defensa. Se continúa el trabajo con los 38 radioaficionados y hoy el grupo electrógeno de La Maya recibió combustible para su funcionamiento en horarios determinados por el Consejo de Defensa Municipal.

Durante el encuentro trascendió la necesidad de habilitar más puntos de información en las diferentes zonas de defensa del municipio, para que la población acceda a actualizarse del acontecer local, provincial, nacional e internacional. Estos espacios están habilitados en viviendas y centros laborales que cuentan con respaldo energético.