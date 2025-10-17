Israel asesinó a 690 palestinos en Cisjordania desde enero de 2024

Ramala, 17 oct.— Las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes asesinaron a 690 palestinos, incluidos 131 menores, en la ocupada Cisjordania del 1 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2025, reportó hoy la ONU.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) detalló en una infografía en su página web que 667 murieron por el accionar de la policía y los militares, 12 por los colonos, y los otros 11 no queda claro por cuál de ellos.

OCHA señaló que, del total, 470 fallecieron por disparos, 199 en ataques aéreos, incluidos drones, y los 21 restantes de otra forma, que no especificó.

Durante ese lapso, los habitantes judíos de los asentamientos, considerados ilegales en el mundo, ejecutaron dos mil 660 agresiones contra los palestinos en la Ribera Occidental.

La gobernación de Ramala fue la más afectada por la violencia con 679 ataques, seguida por las de Nablus (530) y Hebrón (489).

El organismo indicó que en ese periodo fueron demolidas tres mil 164 estructuras palestinas, mil 118 de ellas viviendas y 929 edificaciones agrícolas.

Las acciones de Israel provocaron el desplazamiento 39 mil 843 palestinos en este territorio, precisó.