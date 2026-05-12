martes 12 mayo 2026
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Ballet Laura Alonso estrena nueva versión de “El Lago de los Cisnes”

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En conferencia de prensa, la Compañía Ballet Laura Alonso del Centro Prodanza de Cuba anunció el regreso del clásico El lago de los cisnes y brindó detalles sobre la puesta en escena en el capitalino Teatro América.

La nueva versión, dirigida por la maître Laura Alonso, cuenta con un prólogo, dos actos y dos escenas, cuyo argumento y orden se mantiene fiel al conocimiento del público nacional.

El Teatro de Variedades América, en la capital cubana, acogerá las funciones los días 15 y 16 del presente mes, a las 5:00 pm .

La compañía detalló que en la primera presentación debutarán en los roles principales los jóvenes Lianet Sotolongo (Odette/Odile) y Marlon Hernández (Príncipe Sigfrido).

Mientras, el día 16 interpretarán dichos personajes Thalía Molina y Yerandy Tápanes, quienes ya estrenaron estos papeles en la última temporada de Prodanza, en el Teatro Nacional de Cuba.

La coreografía que Prodanza presenta al público es una versión de su directora, basada en la de Alicia Alonso, quien a su vez partió de la coreografía original de Marius Petipa y Lev Ivánov, amplió la nota de prensa.

Enriquecen la puesta en escena Dania Díaz, Gerner Garrido, Luis Enrique Piñero, y Abelardo Castini en el diseño de vestuario y Omar Figueredo, en el diseño de telones.

(Con información de Prensa Latina)

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