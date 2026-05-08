viernes 08 mayo 2026
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España condecora a relatora de la ONU Francesca Albanese y respalda su labor sobre Palestina

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El presidente Pedro Sánchez y la relatora de la ONU Francesca Albanese durante el acto de entrega de la Orden del Mérito Civil en el Palacio de La Moncloa, donde abordaron la crisis humanitaria en Palestina y el derecho internacional. Foto: Presidencia del Gobierno de España.

Francesca Albanese, relatora especial para los Territorios Palestinos Ocupados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recibió la Orden del Mérito Civil, una de las máximas condecoraciones que otorga el Estado español, de manos del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

El mandatario ibérico se ha convertido en el principal apoyo internacional de Albanese, sancionada por parte de la administración de Donald Trump en Estados Unidos (EU) y vetada por Israel para entrar al país, lo que le ha dificultado mucho su labor como embajadora de la ONU.

Albanese finaliza así una breve gira de tres días en Madrid, donde además de presentar el documental Naciones Desunidas, del cineasta Christophe Cotteret, en el que se relata precisamente la incapacidad de la ONU para hacer cumplir sus resoluciones e impedir que se siga perpetrando el genocidio en Gaza, Cisjordania y el resto de territorios palestinos a los ojos de todo el mundo.

De ahí que la relatora especial señaló con severidad la “complicidad” de la comunidad internacional ante un proyecto “sionista” que está sometiendo a un régimen de “apartheid” a todo un pueblo.

Además señaló a las empresas multinacionales, a las universidades, a los medios de comunicación y la industria armamentista de “complicidad” con Israel y su “política criminal”.

Como colofón de este breve viaje, el mandatario español no solo le concedió la Orden del Mérito Civil, también instó al conjunto de la Unión Europea (UE), a través de una carta a la Comisión Europea (CE), el órgano ejecutivo, para aplicar el Estatuto de Bloqueo en los países comunitarios para dejar sin efecto las sanciones impuestas por EU e Israel contra Albanese y los magistrados y jueces de la Corte Penal Internacional.

En el encuentro entre Albanese y Pedro Sánchez, que se celebró en el Palacio de La Moncloa, la residencia oficial, ambos defendieron “una aplicación ecuánime del derecho internacional y la independencia de las instituciones multilaterales”, además de analizar “la situación en Palestina y la necesidad del cese inmediato de la violencia y la construcción de la paz duradera con dignidad y humanidad”, según informaron desde la presidencia del gobierno español.

(Tomado de La Jornada)

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