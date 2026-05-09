sábado 09 mayo 2026
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Termoeléctrica Antonio Guiteras prevé iniciar arranque en la próxima madrugada

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Los trabajadores de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, concluyeron las labores que permitirán iniciar el proceso de arranque de la unidad durante la próxima madrugada, luego de comprobarse el éxito de las pruebas hidráulicas realizadas en la caldera.

Según informó a Radio 26 el ingeniero Román Pérez Castañeda, director general del bloque yumurino, las acciones de mantenimiento y reparación se ejecutaron de manera ininterrumpida y contemplaron cerca de 300 tareas correctivas.

Especialistas vinculados al proceso estiman que la planta podría incorporarse al Sistema Electroenergético Nacional este sábado con una generación cercana a los 200 megawatts, mientras que para el domingo se prevé un ascenso hasta los 230 megawatts.

La Antonio Guiteras constituye uno de los bloques de mayor capacidad de generación del país, por lo que su entrada representa un aporte significativo para la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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abril 11, 2024 at 1:44 am
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