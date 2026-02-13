Lelys Martínez es el nuevo campeón nacional de ajedrez

La Habana.— Lelys Martínez completó una actuación sin fallos y se convirtió en el primer santiaguero que domina el Campeonato Nacional Absoluto de Ajedrez.

Cerró con triunfo sobre el habanero Daniel Hidalgo para completar una actuación sobresaliente, que incluyó otros cuatro éxitos e igual cantidad de tablas para reportarle ganancia de 22,8 unidades Elo y el asiento directo en el equipo olímpico.

Ganar el nacional no es una cosa fácil, llevo varios años intentando y creo que esta era mi mejor oportunidad, aseguró disfrutando una alegría que le había sido esquiva en otras ocasiones, en especial en los años 2008 y 2023, cuando finalizó como subcampeón.

Además se dio en buena lid, fue un torneo emocionante y reñido, confesó el hombre que también guarda tres medallas de bronce en estos eventos y fue rey nacional juvenil en 2002.

No tuve una preparación especial realmente, más bien intenté luchar cada partida al máximo y arriesgar en posiciones complejas porque me sentía en buen momento; creo que por eso salió el resultado, reconoció Martínez.

Como sus escoltas en el podio terminaron el villaclareño Ermes Espinosa y el camagüeyano Jorge Roberto Elías, dueños de 6,5 y seis rayas para los premios de plata y bronce, respectivamente.

Espinosa completó su paso con victoria frente al MF tunero César Alejandro Pérez, mientras Elías acordaba la paz con el villaclareño Derek González y no podía mantener el cetro ganado en 2025.

La edición 73 del certamen cubano reunió a 28 jugadores en el Hotel Girasol, de La Habana, y dejó buenas sensaciones por lo disputado de cada una de sus nueve rondas.

Estos resultados serán tomados en cuenta para la conformación de la preselección nacional, en una temporada importante porque en septiembre habrá que enfrentar la Olimpiada de Samarkand, en Uzbekistán.