Evalúa Ramiro Valdés mantenimiento en Termoeléctrica de Felton

Holguín.— El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez evaluó el cronograma de mantenimiento del bloque uno de la Termoeléctrica de Felton, que producto de una avería adelantó su salida del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) para un mantenimiento programado de 20 días.

   Eric Milanés Quinzán, director general de la planta, ubicada en el municipio holguinero de Mayarí, aseguró este lunes que cuentan con todos los recursos y personal calificado para acometer la reparación.

   Explicó que las acciones buscan resolver un conjunto de incidencias técnicas acumuladas, entre ellas la localización y reparación de una fuga de hidrógeno en el generador, la revisión de dos chumaceras en la turbina, la limpieza del condensador de vapor y la reparación de un calentador de alta presión.

   Edier Guzmán Pacheco, jefe de generación térmica en la Unión Eléctrica, detalló las complejidades de las operaciones orientadas a corregir la fuga de hidrógeno en una bobina del generador, y que la reparación requiere dedicar siete días solo al enfriamiento del mismo antes de iniciar las demás operaciones.

   El también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y vice primer ministro pidió detalles sobre el procedimiento de las operaciones, enfatizando la participación de especialistas que llevarán a cabo los trabajos de máximo rigor durante las 24 horas, aunque solo un equipo de expertos corregirá la fisura.

   Conoció que para recuperar los parámetros de eficiencia y confiabilidad de la planta, realizarán trabajos de limpieza y lavado de la caldera, sustitución de dos conductos de humo y reparación de una fuga de aceite en el transformador de uso de planta.

   De igual forma, prevén el mantenimiento a equipos y sistemas considerados indispensables para asegurar la estabilidad eléctrica y estiman que, con la culminación de las labores, devolverán la carga del bloque por encima de los 230 megavatios, lo cual reforzará significativamente la capacidad de generación, afirmó Milanés Quinzán.

   Precisó que la prioridad es concluir eficientemente y con seguridad cada tarea, de modo que el bloque se incorpore de forma estable al SEN en el menor tiempo posible.

   En las acciones participan fuerzas especializadas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas, obreros de la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 3, personal de la propia central termoeléctrica y brigadas de apoyo de la Empresa de Servicios a la Unión del Níquel en Nicaro.

   Sobre la rehabilitación del bloque dos, afectado por un incendio al iniciar el proceso de arranque tras un mantenimiento parcial capitalizable que preveía incorporar alrededor de 220 megavatios al SEN en el verano de 2022, Milanés Quinzán explicó las tareas técnicas asumidas encaminadas al montaje de la caldera.

   Detalló que el nuevo diseño sugiere un agregado acondicionado capaz de procesar el crudo nacional y la preparación de la oferta técnica está en marcha, con evaluación prevista para las próximas semanas.

   La Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, considerada entre las más eficientes de Cuba, fue inaugurada oficialmente por el General de Ejército Raúl Castro Ruz el 5 de enero de 2001 y es actualmente la central eléctrica con mayor capacidad de generación instalada en el país.

