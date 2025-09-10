Otra vez una ley de 1917: contra Cuba, la política hostil de EE. UU. es tan arcaica como los instrumentos que usa

Autor: Raúl Antonio Capote

La utilización de una ley que no debería tener cabida en las relaciones internacionales contemporáneas, evidencia la obstinación de la administración estadounidense en mantener intacto el andamiaje del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, ignorando el rechazo mayoritario de la comunidad internacional y el clamor dentro de los propios Estados Unidos para que cese esta política.

Recientemente, en su afán de hostilidad y máxima presión contra el pueblo cubano, la Casa Blanca revalidó la aplicación de la llamada Ley de Comercio con el Enemigo (TWEA, por su sigla en inglés), un instrumento jurídico arcaico y agresivo aprobado en 1917, durante la Primera Guerra Mundial.

Así lo denunció el miembro del Buró Político del Partido y canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, a través de su cuenta en la red social x, en la cual señaló que esta medida es «parte del esfuerzo del Gobierno de EE. UU. por asfixiar la economía cubana».

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue el encargado de anunciar la prórroga de esa Ley por un año más, hasta el 14 de septiembre de 2026. La renovación fue firmada por el presidente Donald Trump el 29 de agosto, según consta en el documento oficial publicado el 4 de septiembre en el Registro Federal.

Cada año, el presidente de turno debe rubricar esta extensión que le otorga facultades para regular las exportaciones hacia Cuba, lo que le permite mantener y renovar anualmente el bloqueo contra la Isla, utilizando la twea como base legal para las regulaciones del Departamento del Tesoro.

Además, esta legislación permite emitir limitaciones a las licencias para exportaciones, especialmente de productos sensibles y mantener una estricta supervisión de las transacciones financieras y comerciales vinculadas con la Mayor de las Antillas.

Con esta decisión, Washington insiste en su estrategia de asedio para generar hambre y desesperación en las familias cubanas, un objetivo que ha fracasado históricamente gracias a la resistencia del pueblo cubano y a la solidaridad internacional.