miércoles 03 septiembre 2025
Clasifican Ciego de Ávila y Santiago de Cuba a la final del futsal

Picture of Brita García Alberteris
Brita García Alberteris

La segunda jornada de la segunda vuelta de los cuartos de finales en el Campeonato Nacional de fútbol sala reafirmó a los líderes de grupo como clasificados a la final.

Ciego de Ávila fue mejor que Camagüey con marcador de 4 goles por 3. El primer tiempo concluyó 4×1 a favor de los avileños con goles de Iker Pérez al 11, Isbel Espinosa al 12, Kendry Tamayo al 14 y Carlos Borroto al 15. Mientras que por Camagüey anotó Jan Carlos Greenidge al 18. Los Miuras descontaron dos más para casi llevarse los puntos a la postre infructuosos.

En el caso de Santiago de Cuba mantiene el invicto con 8 goles a 1 ante Holguín. El primer tiempo fue de 1×0 a favor de los de casa con anotación de Evander Pozo al 13.

En la segunda manga los dirigidos por Onel Seguí se destacaron a la ofensiva con marcas de Evander Pozo al 25, Brayan Salmón al 31, Víctor Caballero al 32, Omar Hechavarría al 32 y al 37 (total 15 dianas), Jorge Zamora 35 y Juan Pablo Leyva 39.

Los indómitos se afianzan como clasificados con cinco sonrisas y 15 puntos en la cima; le sigue Ciego de Ávila con 3 victorias y dos derrotas para sumar 9 unidades. Camagüey y Holguín con sólo una victoria y cuatro derrotas poseen 3 unidades.

En la jornada de cierre este miércoles se enfrentan los sotaneros Holguín y Camagüey y para el cierre los líderes, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba.

