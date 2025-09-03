Clasifican Ciego de Ávila y Santiago de Cuba a la final del futsal

La segunda jornada de la segunda vuelta de los cuartos de finales en el Campeonato Nacional de fútbol sala reafirmó a los líderes de grupo como clasificados a la final.

Ciego de Ávila fue mejor que Camagüey con marcador de 4 goles por 3. El primer tiempo concluyó 4×1 a favor de los avileños con goles de Iker Pérez al 11, Isbel Espinosa al 12, Kendry Tamayo al 14 y Carlos Borroto al 15. Mientras que por Camagüey anotó Jan Carlos Greenidge al 18. Los Miuras descontaron dos más para casi llevarse los puntos a la postre infructuosos.

En el caso de Santiago de Cuba mantiene el invicto con 8 goles a 1 ante Holguín. El primer tiempo fue de 1×0 a favor de los de casa con anotación de Evander Pozo al 13.

En la segunda manga los dirigidos por Onel Seguí se destacaron a la ofensiva con marcas de Evander Pozo al 25, Brayan Salmón al 31, Víctor Caballero al 32, Omar Hechavarría al 32 y al 37 (total 15 dianas), Jorge Zamora 35 y Juan Pablo Leyva 39.

Los indómitos se afianzan como clasificados con cinco sonrisas y 15 puntos en la cima; le sigue Ciego de Ávila con 3 victorias y dos derrotas para sumar 9 unidades. Camagüey y Holguín con sólo una victoria y cuatro derrotas poseen 3 unidades.

En la jornada de cierre este miércoles se enfrentan los sotaneros Holguín y Camagüey y para el cierre los líderes, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba.