Menor fallece por intoxicación en Santiago de Cuba

La Dirección General de Salud de la provincia emitió una nota oficial informando del trágico suceso y reiterando la importancia del uso de fármacos certificados y en buen estado.

Un lamentable suceso conmociona a la comunidad de Songo-La Maya, donde un niño de 5 años falleció y otro de 11 resultó intoxicado tras ingerir en su hogar un medicamento no certificado y vencido, identificado como Paracetamol de 500 mg de producción extranjera con fecha de caducidad del año 2020.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Dirección General de Salud de Santiago de Cuba, los hechos se registraron la mañana del pasado 2 de septiembre, cuando el menor de 5 años fue llevado al Policlínico Carlos Juan Finlay presentando convulsiones.

El personal sanitario le brindó asistencia inmediata; sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el niño falleció a causa de una intoxicación exógena. La nota dió a conocer como mediante entrevista a los familiares, se conoció que otro de los niños de la vivienda, de 11 años de edad, presentaba un cuadro similar, detalló la Dirección de Salud en su nota oficial. Ante esta información, se solicitó el traslado inmediato del segundo menor al centro asistencial.

Debido al deterioro de su estado de salud, se le aplicaron los protocolos médico-terapéuticos necesarios para estabilizarlo y posteriormente fue trasladado al Hospital Infantil Juan de la Cruz Martínez Maceira, de nuestra cabecera provincial. La institución confirmó que el niño se encuentra recuperado, estable y bajo observación en la unidad de Cuidados Intensivos.

Las autoridades sanitarias de Santiago de Cuba informaron que, por lo sensible del hecho, se desarrolla una investigación para esclarecer todas las circunstancias que rodearon el incidente. Asimismo, el fatídico suceso genera un llamado de atención para reforzar las medidas de seguridad en el manejo de productos farmacéuticos en el hogar.

La Dirección General de Salud en la provincia enfatizó en la necesidad de fortalecer la educación sanitaria en las comunidades, y promover el acceso seguro a medicamentos en condiciones adecuadas.

El comunicado oficial concluye dando las condolencias a familiares y amigos del fallecido por la lamentable pérdida.