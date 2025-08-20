miércoles 20 agosto 2025
Realizan en Cuba intervenciones preventivas contra las drogas

Prensa Latina
La Habana.— Las acciones preventivas y de enfrentamiento al uso indebido y tráfico ilícito de drogas continúan en Cuba, como parte de la operación «Contra las drogas se gana».

«Por sexta ocasión a nivel nacional, y en su octava edición en la capital, se efectúan distintas intervenciones preventivas en barrios y comunidades de los municipios que comprenden actividades culturales, educativas, de atención social, intercambios, charlas de especialistas con la población de riesgo o pacientes por adicciones y preparación de los trabajadores sociales y otros factores que intervienen en este contexto», reportó el periódico Granma.

Este ejercicio tiene el objetivo de elevar la preparación de las fuerzas que integran el sistema de enfrentamiento a este flagelo y de la población en general, desde su responsabilidad en esta batalla de todos.

En el contexto de estos eventos mensuales se han realizado alrededor de tres mil 300 actividades con la participación de más de 71 mil 800 estudiantes, cinco mil 950 trabajadores y 19 mil 700 familias.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…