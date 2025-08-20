miércoles 20 agosto 2025
Cuba evoca la creación de la Academia de Historia

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
La Habana, 20 ago.— La Academia de Historia de Cuba fue creada por decreto presidencial el 20 de agosto de 1910, cuya existencia evoca hoy el país a 115 años.

En sus inicios tuvo carácter independiente, adscrita a la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. En junio de 1914 se le concedió personalidad jurídica propia y plena capacidad civil para todos los efectos legales.

Estuvo dirigida por un presidente de honor, un secretario y un bibliotecario, siendo su primer presidente Fernando Figueredo.

Luego de varios años de inactividad, el Estado cubano reanudó sus sesiones en 2011.

La misión fundamental, ahora como Asociación de Historia de Cuba, es salvaguardar el legado histórico de la nación y para ello cultiva, fomenta, promueve y divulga su estudio, con el fin de proclamar la verdad histórica y reafirmar la identidad nacional.

La renovada institución tiene la responsabilidad de convocar, reunir, apoyar y, sobre todo, erigirse en instrumento para que la política cultural y educacional que tiene a la historia como motivación, sea realmente interpretación correcta y sabia.

También que parta del ejercicio de saber buscar los orígenes y, a la vez, respetar la evolución del pensamiento en el tiempo.

