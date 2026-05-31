domingo 31 mayo 2026
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Irán exige autorización previa a los buques para cruzar Ormuz

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Las autoridades militares iraníes anunciaron que todos los buques que transiten por el estrecho de Ormuz deberán obtener autorización previa de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

De acuerdo con un comunicado emitido por el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, responsable de la coordinación de las operaciones militares iraníes, la medida busca garantizar la seguridad de la navegación en una de

las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

La nota precisó que todas las embarcaciones deberán respetar las rutas de navegación establecidas y coordinar su paso con la Armada del CGRI antes de ingresar a la zona.

Las autoridades advirtieron que cualquier incumplimiento de estas disposiciones podría representar un riesgo para la seguridad de la navegación y del tránsito marítimo en el estrecho.

Asimismo, el comunicado alertó sobre posibles intentos de interferencia en la gestión del tráfico marítimo y señaló que los buques militares extranjeros que obstaculicen la circulación o intenten intervenir en la administración

de la vía marítima serán considerados objetivos de las Fuerzas Armadas iraníes.

El estrecho de Ormuz constituye uno de los principales corredores energéticos del planeta, por donde transita una parte significativa de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural.

La decisión se produce en un contexto de persistentes tensiones regionales y de crecientes fricciones entre Irán y Estados Unidos, que han repercutido en la seguridad marítima del Golfo Pérsico y áreas circundantes.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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