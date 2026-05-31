Irán exige autorización previa a los buques para cruzar Ormuz

Las autoridades militares iraníes anunciaron que todos los buques que transiten por el estrecho de Ormuz deberán obtener autorización previa de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

De acuerdo con un comunicado emitido por el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, responsable de la coordinación de las operaciones militares iraníes, la medida busca garantizar la seguridad de la navegación en una de

las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

La nota precisó que todas las embarcaciones deberán respetar las rutas de navegación establecidas y coordinar su paso con la Armada del CGRI antes de ingresar a la zona.

Las autoridades advirtieron que cualquier incumplimiento de estas disposiciones podría representar un riesgo para la seguridad de la navegación y del tránsito marítimo en el estrecho.

Asimismo, el comunicado alertó sobre posibles intentos de interferencia en la gestión del tráfico marítimo y señaló que los buques militares extranjeros que obstaculicen la circulación o intenten intervenir en la administración

de la vía marítima serán considerados objetivos de las Fuerzas Armadas iraníes.

El estrecho de Ormuz constituye uno de los principales corredores energéticos del planeta, por donde transita una parte significativa de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural.

La decisión se produce en un contexto de persistentes tensiones regionales y de crecientes fricciones entre Irán y Estados Unidos, que han repercutido en la seguridad marítima del Golfo Pérsico y áreas circundantes.