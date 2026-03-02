lunes 02 marzo 2026
Proyecto Palomas regresa con documental sobre 46 mujeres en Cuba

Prensa Latina
La Habana.— El Proyecto Palomas, Casa Productora para el Activismo Social, presentará el próximo 7 de marzo en el céntrico cine Yara, de esta capital el documental Pintemos de violeta la economía cubana para que ninguna quede atrás.

En la obra, 46 mujeres demandan, proponen desde sus derechos económicos dentro de Cuba cómo cambiar, cómo transformar algunos temas importantes para esa autonomía en el contexto actual, informa hoy el diario Juventud Rebelde.

En conferencia de prensa reciente, la directora de Palomas, la reconocida realizadora Lizette Vila, explicó que el filme es un ofrecimiento al Programa Nacional por el Adelanto de las Mujeres, que desde el 2021 es un reto presidencial y «siempre reafirmamos en todos los espacios su vigencia y relevancia».

El audiovisual fue posible gracias a la alianza del Proyecto Palomas con CARE Internacional, la Embajada de Canadá en Cuba y el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), cuyo presidente Alexis Triana, destacó el aporte de Palomas y de esta obra que narra historias y perspectivas de la sociedad cubana.

El representante de la ONG Care Internacional, Valerio Granello, amplió que el documental expresa la realidad cotidiana de estas 46 mujeres y que, con un lenguaje transparente, transmiten la realidad de sus vidas; también la fuerza para mejorarla y su propósito.

Según Juventud Rebelde, además de historias de mujeres, el filme constituye un análisis académico, económico y social de la realidad cubana; donde se logra hacer una disección poética de los tiempos actuales.

Joel Macías Rivas
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
