Colombia acude a las urnas para elegir a su próximo presidente

Los colombianos acudirán hoy a las urnas para elegir al próximo presidente de su país en medio de fuertes medidas de seguridad y con más de 14 mil observadores de organizaciones nacionales e internacionales, una cifra récord.

El registrador Nacional, Hernán Penagos, confirmó durante la víspera que el material electoral fue distribuido en los mil 104 municipios de la nación con el fin de garantizar la instalación de más de 122 mil mesas de votación, y también aseguró que hasta la fecha no hay incidentes que obliguen a mover alguno de los puntos ya establecidos. En Colombia están habilitados para ejercer su derecho al sufragio más de 40 millones de ciudadanos, mientras que un millón 414 mil ya lo hacen en los países extranjeros donde residen.

Según la misma fuente, la votación en el exterior, que comenzó el pasado lunes, avanza con total normalidad.

“La participación de los colombianos ha aumentado significativamente y para estas elecciones se habilitaron cerca de tres mil 700 mesas en 67 países y 116 consulados, frente a las dos mil 600 instaladas hace cuatro años”, afirmó Penagos.

El Ministerio de Defensa divulgó que 408 mil integrantes de la Fuerza Pública están desplegados en todo el territorio nacional para garantizar que las elecciones presidenciales transcurran en paz.

La cartera también divulgó que se activó un Puesto de Mando Unificado Cibernético para velar por la seguridad durante la jornada y para neutralizar potenciales amenazas, de conjunto con 15 entidades del Estado y el Comité Nacional de Seguridad Digital.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó durante la instalación del Puesto de Mando Unificado Nacional, ubicado en el Ministerio del Interior, que todas las capacidades logísticas y de inteligencia están listas para garantizar un proceso transparente y sin contratiempos en las regiones con mayores factores de riesgo.

El Consejo Nacional Electoral señaló que en el sufragio intervendrán 397 mil actores para supervisar el normal desarrollo de los comicios, de los cuales más de mil 300 son observadores internacionales, una cifra superior a los 13 mil son nacionales y 373 mil 612 son testigos electorales postulados por los partidos y movimientos políticos.

La ley seca rige desde ayer en todo el país, en tanto los pasos fronterizos fluviales y terrestres se cerraron como medida de precaución.

En la contienda participan 11 candidatos, pero quienes lideran la intención de voto, de acuerdo con encuestas, son Iván Cepeda (izquierda), Abelardo De la Espriella (ultraderecha) y Paloma Valencia (derecha).

Si ninguno de ellos consigue el 50 por ciento más uno de los votos válidos, los dos con mayor apoyo irán a un balotaje que se celebrará el próximo 21 de junio.

Las urnas durante esta jornada se abrirán a las 8:00 (hora local) y cerrarán a las 16:00.