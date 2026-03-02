Inicia proceso de postulaciones para Poder Ciudadano en Venezuela

Caracas, 2 mar.— El Comité de Evaluación de Postulaciones de la Asamblea Nacional (parlamento) inicia hoy el proceso para todos los venezolanos interesados en ocupar los cargos de fiscal general de la República y defensor del pueblo.

La convocatoria se extenderá hasta el próximo lunes 9 de marzo y los requisitos fundamentales serán divulgados este lunes a través de tres diarios de tirada nacional y las redes sociales del parlamento.

El coordinador del Comité, diputado Giuseppe Alessandrello, informó el pasado viernes que luego de divulgados los requerimientos básicos comenzarán el proceso, conforme a los establecido en el Reglamento Interno del Poder Legislativo y la Constitución.

Explicó que este contará de tres fases que incluyen la publicación de los requisitos para optar por los cargos, la elaboración de las listas de los postulantes que avancen de manera satisfactoria, entrega de documentos, entrevistas y termina con su presentación ante la Asamblea Nacional para su selección.

El legislador convocó a participar a la ciudadanía interesada en asumir la fiscalía general y defensor del pueblo, después que el 25 de febrero los máximos representantes del Ministerio Público Tarek William Saab y la defensoría Alfredo Ruiz, respectivamente, presentaron sus cartas de renuncia ante el parlamento.

Ruiz argumentó en su misiva su “formal y voluntaria renuncia” motivado por “razones de índole personal, familiar y de salud” que deberá atenderse y podrían impedirle dedicarse a su labor con la diligencia requerida a su cargo.

Saab, en tanto, expresó su “decisión de presentar renuncia” al cargo de Fiscal General, luego de “haber cumplido con hidalguía y honor este cargo” en medio de la circunstancia histórica de excepcional desafío para el presente y futuro de Venezuela.

Este Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Legislativo quedó instalado el pasado viernes y el vicepresidente de ese órgano Bernabé Gutiérrez invitó a todos los venezolanos que quieran postularse para los cargos y garantizó la transparencia del proceso.

El dirigente político del partido opositor Acción Democrática llamó a los que concurran tengan “la absoluta confianza” y reafirmó el compromiso con “nuestra conciencia y el sistema democrático del país”.

La Carta Magna en su artículo 279 establece que el parlamento, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, “escogerá en un lapso no mayor de 30 días continuos, al o a la titular del órgano del Poder Ciudadano que esté en consideración”.