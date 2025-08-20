Cubana impuso récord en semifinales de 100 m vallas en Asunción

La Habana.— La cubana Jocelyn Echazabal se convirtió en la gran estrella de las semifinales de los 100 metros con vallas al establecer un nuevo récord de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, con un tiempo de 12.95 segundos (+2.0 m/s), en el Estadio de Atletismo.

Con solo 20 años de edad, la atleta habanera, que corría por el carril tres, no solo aseguró su pase a la final con el primer lugar de su serie (Heat 1), sino que superó la marca competitiva de 13.07 segundos que ostentaba la también cubana Greysis Robles, establecida en Cali 2021.

Echazabal, quien ya había igualado su mejor marca personal (12.96) en febrero pasado, la rebajó oficialmente en un centésimo para sentar un nuevo tope para la justa continental junior y reafirmar la hegemonía cubana en la prueba.

En declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias, Echazabal analizó su actuación: Me sentí bien, arranqué duro pero volé un poco la primera valla. Pero ya después le cogí el ritmo y en cada valla fui yendo más rápido, explicó la atleta, confirmando la impresión de una carrera que mejoró de forma progresiva hasta un remate imparable.

Con la segunda reacción de salida más rápida de su serie (0.137), la giraldilla pudo imponerse con autoridad a sus rivales más directas: la jamaicana Briana Campbell (13.37) y la barbadense Maya Rollins (13.42), quienes también se clasificaron a la final.

La final de los 100 metros con vallas femenino, donde Echazabal será la gran favorita, está programada para la sesión vespertina de hoy miércoles 20 de agosto.

En estos momentos las acciones competitivas del Deporte Rey están detenidas por fuertes inclemencias del tiempo en la capital paraguaya, reportan desde la sede.