miércoles 20 agosto 2025
Cubana impuso récord en semifinales de 100 m vallas en Asunción

Picture of ACN
ACN
La final de los 100 metros con vallas femenino, donde Echazabal será la gran favorita, está programada para la sesión vespertina de hoy miércoles 20 de agosto.

La Habana.— La cubana Jocelyn Echazabal se convirtió en la gran estrella de las semifinales de los 100 metros con vallas al establecer un nuevo récord de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, con un tiempo de 12.95 segundos (+2.0 m/s), en el Estadio de Atletismo.

Con solo 20 años de edad, la atleta habanera, que corría por el carril tres, no solo aseguró su pase a la final con el primer lugar de su serie (Heat 1), sino que superó la marca competitiva de 13.07 segundos que ostentaba la también cubana Greysis Robles, establecida en Cali 2021.

Echazabal, quien ya había igualado su mejor marca personal (12.96) en febrero pasado, la rebajó oficialmente en un centésimo para sentar un nuevo tope para la justa continental junior y reafirmar la hegemonía cubana en la prueba.

En declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias, Echazabal analizó su actuación: Me sentí bien, arranqué duro pero volé un poco la primera valla. Pero ya después le cogí el ritmo y en cada valla fui yendo más rápido, explicó la atleta, confirmando la impresión de una carrera que mejoró de forma progresiva hasta un remate imparable.

Con la segunda reacción de salida más rápida de su serie (0.137), la giraldilla pudo imponerse con autoridad a sus rivales más directas: la jamaicana Briana Campbell (13.37) y la barbadense Maya Rollins (13.42), quienes también se clasificaron a la final.

La final de los 100 metros con vallas femenino, donde Echazabal será la gran favorita, está programada para la sesión vespertina de hoy miércoles 20 de agosto.

En estos momentos las acciones competitivas del Deporte Rey están detenidas por fuertes inclemencias del tiempo en la capital paraguaya, reportan desde la sede.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…