miércoles 27 agosto 2025
Priorizan agro azucareros preparación de la zafra azucarera

Por Yaniuska Pérez Verdecia

San Luis, Santiago de Cuba.— Los agro azucareros de este municipio desarrollan un sinnúmero de actividades para garantizar eficiencia y calidad en la zafra 2 mil 25 – 2 mil 26.

Con intensidad se labora en la atención cultural a las plantaciones cañeras, para incrementar los volúmenes de entrega de la gramínea al central Paquito Rosales. Además, se priorizan los cultivos de viandas, hortalizas, vegetales y la cría de ganado ovino – caprino, porcino y vacuno, nos dice Lizabet Aguilar Hechavarría, directora de caña en la Empresa Agroindustrial Azucarera Francisco Rosales.

También se enfatiza en el alistamiento de la maquinaria agrícola, por lo que se concentran las rehabilitaciones en los talleres, en pos de ganar en calidad y no tener las mismas dificultades de la pasada contienda.

Los trabajadores vinculados a la producción cañera materializan un gran número de acciones que garantizarán el incremento de los rendimientos cañeros por hectárea, el abastecimiento estable de materia prima a la industria y, por consiguiente, una zafra superior en calidad y cantidad de meladura y otros derivados.

Comentarios
