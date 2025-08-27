Proyecto para personas autistas suma más de 75 familias en este verano

La Habana.— El trabajo desarrollado por el Proyecto de Desarrollo Local (PDL) Mi Ventana Azul, dedicado al trabajo con la comunidad autista, ha impactado en más de 75 familias a lo largo de este verano, lo que refuerza el carácter social de la iniciativa.

Jeffrey López Dueñas, líder de operaciones y fundador del proyecto, dijo en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que la programación de talleres presenciales en los meses de julio y agosto ha impulsado el trabajo directo con las familias y los niños, mientras que la modalidad virtual elevó el alcance de las diferentes temáticas más allá del territorio capitalino, sumando a comunidades que antes no podían participar.

Resaltó el taller de teatro puesto que esa manifestación artística favorece la expresión emocional, la comunicación, el trabajo en equipo y la creatividad en los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), incluyendo otras neurodivergencias y a neurotípicos que fortalecen sus habilidades sociales en un espacio de desarrollo lúdico y terapéutico.

En las próximas semanas continuarán los talleres virtuales con la participación de profesionales de distintas disciplinas vinculadas al trabajo con personas con TEA, tal es el caso de maestros, médicos, logopedas y pediatras, señaló.

Dicha modalidad permitirá mantener el acompañamiento a distancia y seguir sumando a familias fuera de La Habana, agregó.

López Dueñas destacó el trabajo con el PDL 999+, el cual ha sido un actor clave en el camino de Mi Ventana Azul.

Manifestó que +999 apoyó inicialmente en la presentación del expediente y en el cumplimiento de los requisitos establecidos para que se convirtiera en un Proyecto de Desarrollo Local.

Además, han estado presentes en cada etapa facilitando locales, elaborando propaganda para los talleres y respondiendo a cualquier necesidad logística de manera gratuita para apoyar esta noble labor, argumentó.

Puntualizó también en que esta etapa ha sido clave para establecer alianzas con otros actores económicos a lo largo del país que tienen dentro de su campo de acción el bienestar de las personas autistas, lo que abre las puertas a nuevos proyectos en un futuro cercano.

El objetivo fundamental de Mi Ventana Azul ha sido en este verano acompañar y apoyar a las familias con niños con TEA a través de espacios de aprendizaje, creatividad e inclusión.