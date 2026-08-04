miércoles 05 agosto 2026
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Alto protagonismo de mujeres en estructura campesina Sabino Pupo de San Luis

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Radio Majaguabo

Por Yaniuska Pérez Verdecia

Las mujeres de la Cooperativa de Producción Agropecuaria cañera Sabino Pupo desempeñan un papel fundamental en la producción, sobre todo en las labores de siembra, limpia, cultivo de la caña y en las áreas de alimentos.

Así lo corrobora Marlenis Reyes Aldana, presidenta de la estructura cañera, quien explica que en todos los frentes de la CPA hay presencia femenina. Destacamos el aporte de la brigada de mujeres en el campo de caña y también de Bárbara Durades Miclín, Heroína del Trabajo de la República de Cuba, quien se mantiene aportando a la producción  de alimentos en áreas vinculadas.

Importantes tareas del Plan Turquino como la zafra cafetalera y azucarera, la recuperación de las actividades forestal y pecuaria, y la materialización de los programas sociales, que persiguen elevar la calidad de vida de la población, cuentan con el indispensable concurso del esfuerzo de las féminas, en su mayoría federadas.

El territorio sanluisero es hoy, ejemplo del rol que juegan nuestras féminas en la sociedad que juntos construimos, y así lo demuestran también las mujeres de CPA Sabino Pupo, quienes son paradigma en el producción cañera y de alimentos.

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