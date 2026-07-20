lunes 20 julio 2026
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Sobresalen jóvenes sanluiseros en la producción de alimentos en sector cooperativo

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Radio Majaguabo

Por Yaniuska Pérez Verdecia

En esta localidad del suroriente de Cuba, el papel de los jóvenes en la producción de alimentos en el sector cooperativo y campesino resulta relevante.

En la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Antonio Guiteras, existe un gran número de jóvenes asociados y usufructuarios. En la siembra de viandas, hortalizas y vegetales y en la cría y pastoreo de ovejos, chivos y cerdos está presente la juventud en la estructura campesina, materializando el compromiso de las nuevas generaciones en la defensa de la Revolución, que más de 60 años después sigue mostrando la valía de su obra social.

Una fuerza potencial para el impulso de los cultivos varios, la ganadería y los frutales en la CCS Antonio Guiteras constituyen los jóvenes, de ahí que sea una prioridad, movilizarlos para la producción de alimentos, con ahorro, eficiencia y la calidad necesaria teniendo en cuenta que la dignificación del joven trabajador de la esfera productiva asociada a la agroindustrial debe ser una meta alcanzable en el territorio.

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Comentarios
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