Cuba vs. Kenya en inicio del Mundial Juvenil de Baseball5

Por José Luis López Sado

Asunción.— Cuba, monarca defensor, debutará contra Kenya, por el grupo B, en la Copa Mundial Juvenil de Baseball5 con sede en la Plaza Centenario Court, de Nayarit, México, del 24 al 27 de septiembre próximo.

El conjunto que será comandado por el joven estratega habanero Sergio Arturo Pérez, también verá en su llave a las escuadras de España y Corea del Sur.

También en la jornada inaugural, los cubanos deberán disputar un segundo duelo contra España, y cerrarán la fase clasificatoria una fecha después, contra el cuadro asiático.

En el torneo competirán 16 equipos, con el segmento A integrado por China, Lituania, México y Túnez. En el C aparecen Japón, Turquía, Venezuela y Fiji, y en el D se desempeñarán Francia, Ghana, Puerto Rico y China Taipéi.

Eros Bernal, jefe técnico de esa disciplina en la comisión nacional, comentó a JIT que en el certamen se empleará un nuevo diseño competitivo.

Explicó que en cada grupo se jugará por el sistema de todos contra todos a una sola vuelta. Luego, el ocupante del primer lugar enfrentará al del cuarto, y el del segundo lo hará contra el tercero, para decidir dos avances a la Súper Ronda.

Bernal destacó, además, que la preselección nacional de 16 jugadores se encuentra en fase de entrenamiento, chequeada por técnicos que presumiblemente harán el «corte» final de ocho el próximo 15 de septiembre.

Sostuvo que en Nayarit el primer objetivo será llegar a la Súper Ronda, para después luchar por retener el título obtenido en la primera edición de esas lides, disputada en Ankara, Turquía, en 2023.