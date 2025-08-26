martes 26 agosto 2025
Santiago está lista para el nuevo curso escolar

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
La provincia tiene la cobertura docente para tender a más de 170 mil estudiantes en 1243 instituciones educativas

Autor: Luis Alberto Portuondo 

Santiago de Cuba.— En las 1243 instituciones educativas de la provincia indómita se ultiman detalles para que locales, mobiliario y base material de estudio estén en las mejores condiciones para el venidero curso escolar, «en tanto la cobertura docente está garantizada en un 99 %, con la reserva lista para asumir responsabilidades en las aulas, a las que llegarán más de 170 mil estudiantes, una de las matrículas más elevadas del país».

Así dijo a Granma el director general de Educación en la provincia, Raúl Samón Soto, al tiempo que destacó que los libros de texto correspondientes al segundo grupo del perfeccionamiento se distribuyen, «al igual que el resto del material escolar, como libretas y lápices, la base material de vida de los centros internos, las escuelas especiales y los círculos infantiles; más de 30 casitas han sido creadas para la atención, principalmente en centros de trabajo».

La atención a las escuelas ubicadas en las zonas rurales también es prioritaria y se han establecido los lazos para garantizar los alimentos y los combustibles, lo que no disminuye el reto logístico que implica en las actuales condiciones del país.

EL curso 2025-2026 estará dedicado al Centenario del Comandante en Jefe, Fidel castro Ruz, «y en Santiago, donde se custodian sus cenizas, reviste especial connotación. Eso añade una dimensión histórica y simbólica a las acciones educativas», manifestó la Ministra de Educación, Naima Ariatne Trujillo Barreto.

