Cuba rinde homenaje a Vietnam en aniversario de su Revolución

La Habana.— Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, encabezó hoy el acto político por el aniversario 80 de la Revolución de Agosto y el Día Nacional de Vietnam.

En su cuenta oficial de la red social X, el mandatario cubano destacó el tributo al sacrificio, coraje y unidad del hermano pueblo vietnamita que, bajo la conducción del Partido Comunista de Vietnam y el liderazgo de Ho Chi Minh, derribó el yugo colonial y feudal.

“Celebramos en acto político el 80 aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional de #Vietnam. Rendimos tributo al sacrificio, coraje y unidad del hermano pueblo vietnamita que, bajo la conducción del PCV y el liderazgo de Ho Chi Minh, derribó el yugo colonial y feudal”.

La ceremonia contó con la presencia de miembros del Buró Político, el Gobierno y el cuerpo diplomático vietnamita acreditado en Cuba.

Cuba fue el primer país del hemisferio occidental en establecer relaciones diplomáticas plenas con Vietnam, el 2 de diciembre de 1960.