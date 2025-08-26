martes 26 agosto 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cuba rinde homenaje a Vietnam en aniversario de su Revolución

Picture of ACN
ACN

La Habana.— Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, encabezó hoy el acto político por el aniversario 80 de la Revolución de Agosto y el Día Nacional de Vietnam.

En su cuenta oficial de la red social X, el mandatario cubano destacó el tributo al sacrificio, coraje y unidad del hermano pueblo vietnamita que, bajo la conducción del Partido Comunista de Vietnam y el liderazgo de Ho Chi Minh, derribó el yugo colonial y feudal.

“Celebramos en acto político el 80 aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional de #Vietnam. Rendimos tributo al sacrificio, coraje y unidad del hermano pueblo vietnamita que, bajo la conducción del PCV y el liderazgo de Ho Chi Minh, derribó el yugo colonial y feudal”.

La ceremonia contó con la presencia de miembros del Buró Político, el Gobierno y el cuerpo diplomático vietnamita acreditado en Cuba.

Cuba fue el primer país del hemisferio occidental en establecer relaciones diplomáticas plenas con Vietnam, el 2 de diciembre de 1960.

Destacadas
Cuba rinde homenaje a Vietnam en aniversario de su Revolución
Ratifican a la UJC de Cuba como secretaria general de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas
Rendirán tributo póstumo a destacado diplomático de Cuba
De punta a cabo, Cuba vivió el Meteoro
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…