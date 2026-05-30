Entregan Premios Oriente 2026 en Santiago de Cuba

Con el objetivo de fomentar la creación literaria se entregaron en Santiago de Cuba los premios Oriente 2026, en el marco del aniversario 55 de la Editorial Oriente.

El Premio Oriente Herminio Almendros de literatura infanto-juvenil en el género cuento fue para «Criaturas de retablo», de Anniel Alberto Pérez Yera, por ser un texto bien estructurado, con un estilo muy singular, destreza narrativa e inusitado juego verbal, cuyas sutilezas sugieren que se presente como un conjunto de historias breves, relampagueantes, que dejan en el lector una gran sensación de complicidad con los personajes.

De igual forma, el jurado otorgó el galardón José Manuel Poveda de poesía a «Polaroid», de la autoria de Brian Pablo González Lleonart, de Matanzas, por la sabia economía de recursos que a modo de fotogramas toma el pulso a lo cotidiano y a su vez es atravesado por referencias e intertextualidades para dar a conocer un paisaje plural y doméstico que interpela cada día desde la patria del poema.

Raulicer García, director de Cultura en la provincia, resaltó este viernes la labor de «Oriente», primera institución de su tipo con alcance nacional creada fuera de la capital cubana y perteneciente al Instituto Cubano del Libro.

Dijo que en 55 años la editorial es símbolo de los más altos valores de creación literaria y del panorama cultural de la nación, promoviendo el hábito de lectura desde edades tempranas y abarcando géneros que van desde la narrativa, poesia, historia, literatura infantil, ensayo literario, temas históricos, entre otros perfiles.

Fundada el 28 de mayo de 1971 cuando el Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque impulsó el proyecto con el lema «Una editorial para todos», «Oriente» abarca amplitud de temas en su catálogo y la posibilidad de que autores de la nación y del exterior publiquen sus obras bajo este sello.

El Premio Oriente 2027 se convoca en literatura infanto-juvenil en el género poesía, y en ensayo histórico.