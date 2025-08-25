lunes 25 agosto 2025
Fallece destacado actor del teatro, la Radio y la TV

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
NOTA DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

En horas de la noche de ayer, falleció a los 83 años de edad el destacado actor Carlos Quintas.
Carlos Hernández Quintas, desarrolló una extensa trayectoria en radio, televisión, teatro y cine.
Nació el 4 de noviembre de 1941 en Santiago de Cuba. Comenzó su carrera en 1959.

Recibió diversos Premios y Reconocimientos, entre ellos:

· Premio ACTUAR por la Obra de la Vida 2019, otorgado por la Agencia Artística de Artes Escénicas ACTUAR
.
· Artista de Mérito de la Radio y la televisión y Premio Pequeña Pantalla de la Televisión

  • Medalla Raúl Gómez García.
    · Diploma fundador del Instituto Cubano de Radio y la Televisión
    .
    · Sello del Laureado del Sindicato Nacional de la Cultura por su aporte a la cultura cubana.

Carlos Quintas será recordado por su versatilidad actoral y su capacidad para interpretar personajes en diversos géneros.

A nombre de las Artes Escénicas, la Radio y la Televisión cubanas, llegue a sus familiares, colegas y amigos nuestras más sentidas condolencias.

Fallece destacado actor del teatro, la Radio y la TV
