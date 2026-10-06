res de cinco facciones iraquíes entregan sus armas

Bagdad, 6 oct.- El primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, anunció hoy que tres de las cinco facciones que acordaron entregar sus armas ya cumplieron ese compromiso, mientras continúan las conversaciones con las restantes.

Al-Zaidi hizo la declaración durante una reunión con jeques tribales y dignatarios, según un comunicado de la Oficina de Prensa del Primer Ministro.

«Cinco facciones acordaron entregar sus armas, y tres de ellas ya lo han hecho. El diálogo continúa con las demás», afirmó.

El primer ministro destacó que «la sangre iraquí es nuestra responsabilidad» y consideró deber del Gobierno evitar nuevas pérdidas de vidas, al tiempo que reafirmó el compromiso de construir y fortalecer un Estado que garantice los intereses de sus ciudadanos.

Añadió que las autoridades rechazan una concepción del Estado como instrumento para beneficio individual en detrimento del conjunto de la sociedad, y aseguró que no permitirán acciones destinadas a debilitar las instituciones estatales o amenazar su existencia.

Al-Zaidi elogió asimismo el papel de las tribus en el respaldo al Estado y en el mantenimiento del orden durante períodos de crisis, e hizo un llamado a la unidad nacional bajo el principio de que «la decisión sigue siendo iraquí».

El anuncio forma parte, según el Gobierno, de los esfuerzos para consolidar el control estatal sobre las armas y reforzar el cumplimiento de la legislación nacional.

En materia de política exterior, Al-Zaidi reveló que su Gobierno mantiene conversaciones con Kuwait y afirmó que existe una «intención genuina de resolver todos los problemas y obstáculos bilaterales».

El primer ministro subrayó, además, la necesidad de establecer una «asociación internacional beneficiosa», particularmente con países de importancia económica y tecnológica, y vinculó las reformas económicas con la atracción de inversiones extranjeras.

Sobre la situación económica, afirmó que la actual crisis ha tenido un impacto significativo en la economía nacional y destacó los esfuerzos oficiales para establecer una «identidad económica exitosa».

El primer ministro aseguró además que Iraq aspira a elevar su producción de petróleo hasta 10 millones de barriles diarios para 2031.

Al-Zaidi concluyó reiterando el compromiso de su Gobierno de proteger a Iraq de las repercusiones de los conflictos regionales.