«Criterio Compartido»: Por sistematizar en Cuba el ejercicio del respeto al pueblo

La segunda emisión de “Criterio Compartido”, programa de participación ciudadana promueve el intercambio y la reflexión sobre temas de interés para el país. En diálogo con la audiencia, el Primer Secretario del Comité Central del Partido, y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez respondió inquietudes de la población.

Díaz-Canel inició la emisión resaltando el trabajo realizado en la atención a inquietudes del programa anterior. En tal sentido, agradeció a quienes se han dirigido al espacio, porque de sus inquietudes y preocupaciones está surgiendo la agenda del programa. Además informó que equipos multidisciplinarios trabajan en la búsqueda de soluciones a las situaciones planteadas por las 23 personas que realizaron llamadas. De ellas, cinco no han podido ser localizadas, 16 fueron visitadas y dos están pendientes de visita.

Casi tenemos conformado un menú de temas para ir abordando programas por programas. Ha existido una ardua labor por parte de instituciones partidistas gubernamentales, de gobiernos locales para dar respuestas, destacó el Jefe de Estado en Criterio Compartido.

Estamos para compartir criterios. Una semana que mueve sentimientos de manera particular. Ayer tuve un encuentro con los familiares de las víctimas del crimen de Barbados. Quisieron matar la esperanza, matar el futuro. Todavía indigna

Los temas fundamentales abordados en las llamadas de la población van orientados a los servicios básicos, la participación y el control popular, la equidad social y la producción de alimentos, ponderó el mandatario cubano.

Gracias a la participación popular, se han identificado varios temas clave para abordar en próximas emisiones, entre ellos los servicios básicos —incluidos el agua y la electricidad—, la justicia económica, la participación ciudadana, la equidad social, la producción de alimentos y la defensa de la soberanía nacional, enfatizó el Presidente cubano.

Este es un ejercicio democrático y de respeto al pueblo, se está aprendiendo del pueblo y como pueblo estamos buscando soluciones

Juana Pérez de La Habana con 2000 pesos de pensión, presenta diversas situaciones de salud, tiene un grupo de problemática familiares, está siendo objeto de seguimiento de la comisión de seguridad social y de trabajo. Su hija recibirá salario por atender a su mamá, destacó el Jefe de Estado

Díaz-Canel llamó a trabajar con sensibilidad. Se refirió además a la necesidad de fortalecer el trabajo comunitario. Apuntó que uno de los retos fundamentales es cómo logramos que las trasformaciones económicas y sociales se implementen a nivel comunitario.

Asimismo, insistió en la importancia de promover la participación ciudadana y el control popular para enfrentar la situación actual del país. Subrayó la urgencia de agilizar el trabajo y eliminar los trámites burocráticos, a fin de resolver con prontitud los problemas de la población que pueden encontrar respuesta en la propia comunidad.

La emisión se transmitió por las frecuencia de Radio Rebeklde y en Cadena Nacional de Radio.

Fotos: Estudios Revolución