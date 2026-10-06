Joven campesino sanluisero prioriza uso de prácticas agroecológicas

Por Yaniuska Pérez Verdecia

Uno de los mayores retos en la actualidad radica en poder transmitir a los productores la confianza de que con técnicas agroecológicas sí se pueden producir alimentos en Cuba. En tal sentido la finca del joven productor Adrián Domínguez Guerra, de San Luis, es ejemplo de ello.

El sitio prioriza generalizar la producción de diferentes técnicas, ¨velo por la salud de los suelos, certifico las semillas, controlo las malezas (arbustos silvestres que afectan los cultivos), uso productos naturales como plantas repelentes (con olor y sabor diferentes) y trampas de colores (siembra de productos coloridos en el mismo espacio) para contrarrestar plagas e insectos, explica el joven.

La agroecología es una ciencia que se alimenta de los saberes, tradiciones y cultura agraria local, de un cuidadoso y sistemático estudio de cada contexto, y de los conocimientos científicos más modernos aportados por el mundo de la investigación.

Esta ciencia funde todos estos conocimientos, para generar saberes altamente contextualizados.