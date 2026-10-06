martes 06 octubre 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Joven campesino sanluisero prioriza uso de prácticas agroecológicas

Picture of Radio Majaguabo
Radio Majaguabo

Por Yaniuska Pérez Verdecia

Uno de los mayores retos en la actualidad radica en poder transmitir a los productores la confianza de que con técnicas agroecológicas sí se pueden producir alimentos en Cuba. En tal sentido la finca del joven productor Adrián Domínguez Guerra, de San Luis, es ejemplo de ello.

El sitio prioriza generalizar la producción de diferentes técnicas, ¨velo por la salud de los suelos, certifico las semillas, controlo las malezas (arbustos silvestres que afectan los cultivos), uso productos naturales como plantas repelentes (con olor y sabor diferentes) y trampas de colores (siembra de productos coloridos en el mismo espacio) para contrarrestar plagas e insectos, explica el joven.

La agroecología es una ciencia que se alimenta de los saberes, tradiciones y cultura agraria local, de un cuidadoso y sistemático estudio de cada contexto, y de los conocimientos científicos más modernos aportados por el mundo de la investigación.

Esta ciencia funde todos estos conocimientos, para generar saberes altamente contextualizados.

Destacadas
Mártires del crimen de Barbados en la memoria
Ocurre una nueva desconexión del SEN
Dirigentes campesinos coreanos visitaron Embajada de Cuba
Priorizan en Holguín salud reproductiva y sexual
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios