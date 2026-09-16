Transformación en el acceso a servicios básicos desde las comunidades en Santiago de Cuba

Directivos de empresas y representantes de medios intercambiaron sobre alternativas para sostener servicios básicos. Entre ellas, los Mercados de Barrio, una modalidad que transforma el comercio minorista.

Arelis Núñez Díaz, Directora Empresarial de Comercio, indicó que se dispone de una bodega por Consejo Popular; las restantes pasan a tener como objeto social Mercado de Barrio.

El Mercado de Barrio es una modalidad de venta de mercancías para comercializar una nomenclatura definida de productos alimenticios, de aseo e higiene.

Se desarrolla en una red seleccionada de bodegas, carnicerías y mercados ideales, entre otros establecimientos minoristas.

Pueden gestionarlo empresas, mipymes, cooperativas, trabajadores por cuenta propia, modalidades de inversión extranjera y otros autorizados. En comunidades sin esos establecimientos, pueden incluirse de forma excepcional los que hoy ocupan actores económicos estatales y no estatales.

La gestión se adjudica por un procedimiento simplificado de licitación, a cargo de la empresa propietaria del inmueble, con prioridad para los oferentes del municipio. Se prioriza el contrato de administración de servicios y comercialización. Los trabajadores los selecciona el actor económico, con prioridad para quienes ya laboran en el establecimiento.

Conforme a la Resolución 16/2026 del Ministerio de Comercio Interior, el inmueble está exento de arrendamiento los dos primeros años, prorrogables si se ejecutan inversiones. La empresa recibe un por ciento de la utilidad, pactado entre las partes.

Hay incentivos fiscales si la operación comercial se realiza con la nomenclatura definida. También pueden aplicarse venta regulada, mensajería, preempaque, canales electrónicos y comercio electrónico, con pago desde el exterior, pero opera en pesos cubanos.

La nomenclatura incluye lácteos, picadillo, hamburguesas, pollo, embutidos, huevos, carnes, pescado, aceite, conservas, pastas, granos, arroz, azúcar, harina, café, detergente, jabones, papel sanitario, desodorante y crema dental. Podrán añadirse otros artículos de primera necesidad, pero sin incentivos.

Lisandra Cuevas Enrique, Directora Adjunta del Grupo Empresarial de Comercio, precisó que 96 345 personas en situación de vulnerabilidad dependen de la entrega completa de productos, según el corte de agosto.

Se identifica y consulta con las autoridades del territorio; se reubican consumidores si es necesario; se definen los actores donde no existan los establecimientos previstos. Se buscan potenciales participantes, se presenta el proyecto y se intercambia con administradores y trabajadores.

La medida busca ampliar y variar las ofertas y disminuir los precios minoristas