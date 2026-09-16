miércoles 16 septiembre 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Reinauguración del Vivac: historia y cultura abiertas al público

Picture of CMKW Radio Mambí
CMKW Radio Mambí
Emisora radial del Municipio Santiago de Cuba. Ostenta la condición de Centro de Tradición Heroica desde el año 1970 y la Bandera Héroes del Moncada.

La Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba informa que el Vivac reabre sus puertas como un centro multicultural para el estudio y la interpretación de la historia.

El Vivac, antigua cárcel de Oriente, cuenta con Museo, Salón de reuniones, Biblioteca, próximamente cafetería y departamento de investigación.

Además, en sus instalaciones radica la UNHIC (Unión de Historiadores de Santiago de Cuba) y se prevé la creación futura de una sala de streaming, asegura Roxana  Mena Fonseca, especialista principal del área de la subdirección del Vivac

El edificio, ubicado en la antigua calle de la Marina Baja, a pocos metros del Parque Céspedes, se instauró en 1846 como Real Cárcel de Santiago de Cuba.

Durante la etapa colonial funcionó como trasiego para retener a patriotas, entre ellos Perucho Figueredo, autor del Himno Nacional.

Según Omar López, director de la OCC, el Vivac destaca por ser baluarte histórico durante las luchas por la independencia.

.

Destacadas
Fallece Eliberto Antonio Solo, “Pingüino”, una voz mayor del vudú haitiano-cubano
Resaltan valor histórico de Casa Museo Soledad de Ti Arriba
Abogan miembros de la ACPDI por inclusión y respeto en la sociedad
El Bolero engalana Santiago (+PodCast)
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios