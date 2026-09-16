Reinauguración del Vivac: historia y cultura abiertas al público

La Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba informa que el Vivac reabre sus puertas como un centro multicultural para el estudio y la interpretación de la historia.

El Vivac, antigua cárcel de Oriente, cuenta con Museo, Salón de reuniones, Biblioteca, próximamente cafetería y departamento de investigación.

Además, en sus instalaciones radica la UNHIC (Unión de Historiadores de Santiago de Cuba) y se prevé la creación futura de una sala de streaming, asegura Roxana Mena Fonseca, especialista principal del área de la subdirección del Vivac

El edificio, ubicado en la antigua calle de la Marina Baja, a pocos metros del Parque Céspedes, se instauró en 1846 como Real Cárcel de Santiago de Cuba.

Durante la etapa colonial funcionó como trasiego para retener a patriotas, entre ellos Perucho Figueredo, autor del Himno Nacional.

Según Omar López, director de la OCC, el Vivac destaca por ser baluarte histórico durante las luchas por la independencia.

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