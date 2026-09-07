Sierra Maestra: 69 años de historia, verdad y vanguardia periodística

Cada 7 de septiembre, el periodismo cubano y el pueblo de Santiago de Cuba celebran un aniversario más del periódico Sierra Maestra, un medio de prensa que nació en las entrañas de la lucha insurgente y que, 69 años después, se ha consolidado como una de las publicaciones más emblemáticas y queridas de la Isla.

Orígenes clandestinos y la huella de Frank País

La historia de Sierra Maestra está marcada por el heroísmo y la visión estratégica. Su principal inspirador fue Frank País García, jefe de Acción y Sabotaje del Movimiento 26 de Julio, quien comprendió la importancia vital de mantener informada a la población en medio de la lucha contra la tiranía. Aunque el asesinato de Frank el 30 de julio de 1957 le impidió ver materializada la idea, su legado impulsó a los jóvenes revolucionarios a sacar adelante la publicación.

Fue así que el 7 de septiembre de 1957 vio la luz el primer número del Sierra Maestra clandestino en la región oriental. Con antecedentes en el Boletín Informativo y Últimas Noticias, este órgano del Movimiento 26 de Julio se convirtió en una tribuna de denuncia contra los crímenes de las fuerzas represivas. Sus fuentes de información provenían de la jefatura del Ejército Rebelde, los partes de Radio Rebelde y las alocuciones del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Impresión en túneles y distribución con valor supremo

La edición clandestina fue toda una hazaña. El periódico se imprimió en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo un túnel y la famosa Casa Cartaya, una tienda de efectos eléctricos situada en la calle San Félix. Allí, los jóvenes operaban el mimeógrafo bajo la constante amenaza de los guardias de la dictadura, que estaban apostados a solo una cuadra de distancia.

La distribución era igualmente arriesgada. Valerosas mujeres del Movimiento 26 de Julio trasladaban los ejemplares bajo faldas especialmente acondicionadas, burlando la vigilancia de policías y esbirros. Con un formato de 22 por 17 centímetros y una tirada que llegó a alcanzar los 23 000 ejemplares, el boletín circularía hasta su última edición clandestina, el 25 de diciembre de 1958, la cual se distribuyó en las calles de Santiago de Cuba durante la entrada triunfal del Ejército Rebelde.

Hitos y momentos decisivos en la Revolución

Con el triunfo revolucionario, Sierra Maestra continuó su marcha y se convirtió en un referente de la prensa escrita. A lo largo de estos 69 años, ha vivido momentos inolvidables:

1989: El periódico realizó dos ediciones especiales para cubrir las honras fúnebres de los internacionalistas caídos en Angola. Ese mismo año, fue declarado el primero del país con la condición de Tribuna del XVI Congreso de la CTC , reconocimiento entregado personalmente por Pedro Ross Leal.

El periódico realizó dos ediciones especiales para cubrir las honras fúnebres de los internacionalistas caídos en Angola. Ese mismo año, fue declarado el primero del país con la condición de , reconocimiento entregado personalmente por Pedro Ross Leal. 1990: Se trasladó a su sede actual en el poligráfico Sierra Maestra, junto a la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, como parte del reordenamiento de la prensa escrita.

Se trasladó a su sede actual en el poligráfico Sierra Maestra, junto a la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, como parte del reordenamiento de la prensa escrita. Período Especial: En medio de las dificultades económicas de los años 90, el colectivo del periódico demostró su resiliencia. Pasó de seis tiradas semanales a cuatro, y luego a cinco en formato tabloide, reduciendo el espacio pero ganando en calidad y frecuencia. En diciembre de 1993, con 8 páginas, se logró un equilibrio que priorizó el contenido informativo sobre la cantidad de ejemplares.

En medio de las dificultades económicas de los años 90, el colectivo del periódico demostró su resiliencia. Pasó de seis tiradas semanales a cuatro, y luego a cinco en formato tabloide, reduciendo el espacio pero ganando en calidad y frecuencia. En diciembre de 1993, con 8 páginas, se logró un equilibrio que priorizó el contenido informativo sobre la cantidad de ejemplares. 1995: Se reeditó Surco, el órgano oficial del Segundo Frente Oriental Frank País, en ocasión de su 37 aniversario, reafirmando el compromiso con la memoria histórica.

Pionero en la era digital

La visión de futuro del periódico quedó demostrada el 7 de septiembre de 1998, cuando Sierra Maestra se convirtió en el primer semanario impreso en papel del país en crear su versión digital. Este ambicioso proyecto, apoyado por MEGACEN, sentó las bases de su presencia en Internet.

Hoy, su sitio dinámico —construido sobre una plataforma Joomla 1.5— ofrece herramientas técnicas que permiten una navegación rápida y actualizada. Incluye versiones en idioma inglés y mantiene una cobertura permanente de la realidad social, económica, deportiva y cultural de Santiago de Cuba, con el compromiso de hacer un periodismo cada vez más cercano al pueblo.

Actualidad y proyección futura

En la actualidad, Sierra Maestra mantiene ocho páginas distribuidas en secciones informativas, de opinión, cultura y deportes. La sección Buzón del Pueblo sigue siendo un espacio vital para el encuentro con los lectores, y el medio conserva su condición de Unidad Docente de la Universidad de Oriente, formando a las nuevas generaciones de periodistas cubanos.

A 69 años de aquel primer número clandestino, el periódico Sierra Maestra ratifica su esencia: ser una trinchera de ideas, un reflejo fiel de la cotidianidad santiaguera y un defensor de la verdad revolucionaria. En sus páginas y en sus plataformas digitales sigue latiendo el corazón de Cuba, con la misma bravura de aquellos jóvenes que, a escondidas de la tiranía, hicieron volar la palabra libre.

¡Felicidades en su aniversario al colectivo de Sierra Maestra!