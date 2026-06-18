El Deporte en Tercer Frente calienta motores para el Verano 2026

Este viernes quedó inaugurado en el Combinado Deportivo Ernesto Guevara de la Serna, en Cruce de los Baños, municipio Tercer Frente, el puesto de información y la exposición de medios para el verano 2026.

En la iniciativa, que contó con la presencia del MSc. Roenis Pie Fuentes, Director Municipal de Deportes, y Metotodólogos de diversas disciplinas, participaron los sub-sistemas de Recreación Física cómo máximo responsable del verano, así como los de Actividades Deportivas y Actividad Física Comunitaria, junto a los profesores de Educación Física.

La actividad marca el inicio de un período singular, donde la comunidad podrá conocer de primera mano los recursos disponibles y las propuestas recreativas que se desplegarán en todo el territorio.

Será un verano atípico en todos los ámbitos, condicionado por las dinámicas sociales y económicas actuales, pero también por la voluntad de mantener viva la práctica deportiva y la recreación como espacios de encuentro y salud.

En este contexto, los profesores del deporte asumirán un rol esencial, al organizar actividades que se adaptan a las realidades de cada asentamiento y que buscan garantizar la participación activa de niños, jóvenes y adultos.

Con sus implementos y recursos, los especialistas del Combinado Deportivo se han propuesto llevar la actividad física y la recreación hasta los espacios creados con este fin en las comunidades de este poblado, a partir de la experiencia de etapas anteriores.

El compromiso es que, pese a las particularidades de este verano, la población disfrute de jornadas de ejercicio, juegos y convivencia que fortalezcan la salud y el espíritu colectivo, reafirmando el deporte como pilar de la vida social en Tercer Frente.