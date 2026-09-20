Reconoció Morales Ojeda esfuerzo titánico de trabajadores eléctricos

La Habana.- Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, reconoció en su perfil de la red social Facebook el esfuerzo titánico de los especialistas, técnicos y operarios del sistema eléctrico nacional (SEN) en la restitución del servicio tras las desconexiones.

El dirigente subrayó que el trabajo de los especialistas, técnicos y operarios del SEN es doblemente meritorio cuando se trata de restablecer el servicio tras una desconexión; no escatiman un minuto, ni de día ni de noche, para devolver la electricidad a los hogares, hospitales y centros vitales del país, añadió.

Morales Ojeda señaló que el compromiso y sacrificio personal de esos trabajadores van más allá de la simple reparación técnica: «implican dejar a un lado el descanso, la familia y hasta la propia seguridad para enfrentar emergencias que afectan a millones de personas».

A propósito de la desconexión total que sufrió el SEN este viernes, consideró que esa entrega, en condiciones normales, ya sería digna de reconocimiento, pero en el contexto cubano adquiere una dimensión aún mayor.

Puntualizó que el esfuerzo se realiza en medio de un cerco (de Estados Unidos) que limita la llegada de piezas de repuesto, tecnología y combustibles, materiales que habrían evitado desconexiones o permitido reparaciones más rápidas y seguras.

Cada apagón se convierte en una batalla contra la obsolescencia forzada y la escasez impuesta desde fuera, dijo, y destacó que aun así, los trabajadores del SEN siguen inventando soluciones y poniendo el empeño para que la luz vuelva.

Su labor no solo es técnica, manifestó, sino un acto de resistencia y dignidad frente a un bloqueo (económico, comercial y financiero) que castiga al pueblo, pero que no ha logrado doblegar la voluntad de quienes mantienen encendida la esperanza.