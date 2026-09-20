domingo 20 septiembre 2026
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Voleibol masculino cubano regresa a los Juegos Olímpicos

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Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

Por: Boris Luis Cabrera Acosta

El equipo cubano de voleibol masculino derrotó este sábado 3-1 a Canadá y conquistó la única plaza olímpica en disputa en Moncton, para regresar al torneo de los Juegos de Los Ángeles 2028.

Ante un Avenir Centre convertido en una caldera y con el público entregado a los anfitriones, los cubanos resistieron la presión de una noche que parecía escrita para Canadá y terminaron imponiendo su potencia para completar una victoria histórica en la memoria reciente del voleibol de la isla.

Los antillanos tomaron el control desde el comienzo con triunfos de 25-21 y 25-23, pero los locales respondieron 25-23 en el tercer parcial para prolongar la incertidumbre hasta un cuarto capítulo en el que Cuba volvió a levantarse y selló el boleto con otro 25-22.

El equipo cubano encontró sus mayores argumentos en el ataque y el servicio, mientras Canadá se destacó en el bloqueo y convirtió los errores de los visitantes en una amenaza constante, aunque la presión del escenario y el empuje de las tribunas terminaron por ceder ante la determinación de los caribeños.

Marlon Yant, con 25 puntos, encabezó la ofensiva cubana, seguido por Michel Ángel López con 22, mientras Stephen Maar lideró a Canadá con 22 unidades y Eric Loeppky aportó 14.

El triunfo adquiere una dimensión especial por el adversario, pues fue precisamente Canadá el rival al que Cuba derrotó para obtener su clasificación a Río de Janeiro 2016, antes de caer posteriormente frente a los norteños en la batalla por el cupo a Tokio 2020.

La historia también guardaba una deuda más reciente, porque Canadá había derrotado 3-0 a Cuba en las semifinales del Campeonato Continental Norceca celebrado en este mismo escenario, mientras los antillanos consiguieron después su clasificación mundialista al vencer a República Dominicana.

Ahora, cuando la única plaza olímpica volvió a quedar frente a ellos y las gradas rugían por el conjunto local, los cubanos cambiaron el desenlace, devolvieron el golpe y transformaron aquella derrota en una noche de reivindicación deportiva.
Cuba, ausente de Tokio 2020 y París 2024, volverá así al escenario olímpico en Los Ángeles 2028, donde intentará prolongar una historia que tuvo su último capítulo en Río de Janeiro y que esta noche renació en Moncton.

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Comentarios
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
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