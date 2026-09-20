Conectado el SEN en todo el país

La Habana, 20 sep.- La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó que sobre las 8:00 de la noche de este sábado quedó restablecido totalmente el Sistema Electroenergético Nacional, averiado el viernes por la tarde.
En comunicación a través de su canal en WhatsApp, la UNE aseguró que «quedó conectado el Sistema Electroenergético Nacional en todo el país».
El proceso de conexión resultó paulatino, según los partes en las plataformas digitales de la UNE y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Sobre el mediodía el SEN estaba en operaciones desde Pinar del Río hasta Nuevitas, en Camagüey, a las cuatro de la tarde se incorporó Holguín y cerca de dos horas después se había sumado Santiago de Cuba a la red.
Este viernes el SEN sufrió su octava desconexión, como consecuencia de un disparo de la línea de transmisión de 220 kV Matanzas-Cienfuegos y posteriormente se disparó la línea de transmisión Matanzas-Santa Clara.
En el reporte de las causas que originaron el suceso, la UNE identificó además condiciones meteorológicas inestables en la zona.
Durante la tarde de este sábado entraron en operaciones la unidad tres de la Central Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes y la uno de la Lidio Ramón Pérez (Felton).
La situación electroenergética del país está impactada gravemente por el cerco de combustibles impuesto por el gobierno de Estados Unidos desde principios de 2026, que recrudece el bloqueo económico, comercial y financiero de más de 65 años.