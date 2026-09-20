domingo 20 septiembre 2026
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Conectado el SEN en todo el país

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La Habana, 20 sep.- La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó que sobre las 8:00 de la noche de este sábado quedó restablecido totalmente el Sistema Electroenergético Nacional, averiado el viernes por la tarde.

‎ En comunicación a través de su canal en WhatsApp, la UNE aseguró que «quedó conectado el Sistema Electroenergético Nacional en todo el país».

‎ El proceso de conexión resultó paulatino, según los partes en las plataformas digitales de la UNE y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

‎ Sobre el mediodía el SEN estaba en operaciones desde Pinar del Río hasta Nuevitas, en Camagüey, a las cuatro de la tarde se incorporó Holguín y cerca de dos horas después se había sumado Santiago de Cuba a la red.

‎ Este viernes el SEN sufrió su octava desconexión, como consecuencia de un disparo de la línea de transmisión de 220 kV Matanzas-Cienfuegos y posteriormente se disparó la línea de transmisión Matanzas-Santa Clara.

‎ En el reporte de las causas que originaron el suceso, la UNE identificó además condiciones meteorológicas inestables en la zona.

‎ Durante la tarde de este sábado entraron en operaciones la unidad tres de la Central Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes y la uno de la Lidio Ramón Pérez (Felton).

‎ La situación electroenergética del país está impactada gravemente por el cerco de combustibles impuesto por el gobierno de Estados Unidos desde principios de 2026, que recrudece el bloqueo económico, comercial y financiero de más de 65 años.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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