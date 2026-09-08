Presidente de Cuba insta a transformar actividad empresarial estatal (+Foto)

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, subrayó la urgencia de cambiar los estilos de dirección y gestión que hoy rigen la actividad empresarial estatal en la isla.

Durante un encuentro con representantes de entidades económicas estatales sostenido la víspera, el mandatario evaluó los resultados de la implementación de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales y ratificó la “plena confianza” en el sistema empresarial estatal socialista cubano.

“Son ustedes los que van a estar a la vanguardia de ese proceso, así que vamos a transformarnos y vamos a salir adelante”, dijo el mandatario, quien instó a prestar atención a la discusión de las transformaciones y la elaboración del Plan 2027 de la economía en los colectivos laborales.

El también primer secretario del Partido Comunista de Cuba insistió en la necesidad de esos debates porque “si los trabajadores no hacen suyas las transformaciones, no habrá transformación”.

Díaz-Canel agregó que, en medio de la guerra económica impuesta por Estados Unidos, el país tiene que apostar por la soberanía productiva y la interconexión entre todos los actores económicos.“Hay que aprovechar la voluntad política que existe en el país, en el Partido, en el Gobierno, en todas las instituciones, para que el sistema empresarial estatal socialista salga adelante y le aporte al país lo que le tiene que aportar”, indicó.

En otro momento del encuentro, el mandatario alertó sobre los incrementos salariales a que deben conducir las transformaciones, los cuales, dijo, deben corresponder con respuesta productiva y con creación de riqueza.

El presidente añadió que se mantendrán de forma sistemática los encuentros con los diferentes actores económicos que convergen en la isla para integrarlos en un sistema empresarial único concebido en el modelo económico y social cubano.

Moderado por Roberto Ricardo Marrero, presidente del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, el encuentro sirvió para profundizar en los resultados que van obteniendo entidades del sistema empresarial estatal socialista y abordar las fortalezas, amenazas y retos que enfrentan.

Cuba implementa un paquete de 176 medidas para enfrentar el complejo escenario provocado por la agresión y el bloqueo de Estados Unidos que contempla una serie de transformaciones del sistema de planificación de la economía.