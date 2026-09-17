Jardín Botánico Nacional crea alianzas para preservar y desarrollar el tesoro de sus colecciones

El Jardín Botánico Nacional de Cuba firmó un Acuerdo de Colaboración con el el Proyecto IRES FAO MINAGRI para la preservación y desarrollo de sus colecciones vivas.

Como parte del acuerdo firmado, se desarrollarán en el jardín acciones de renovación que incluyen limpieza, poda, manejo de suelos y siembra en unas 50 hectáreas hasta el próximo verano.

La zona de plantas cultivadas recibirá mejoras importantes en sus suelos, a partir de la ejecución de prácticas ecológicas, lo que favorecerá la incorporación de variadas especies de viandas y hortalizas en unas 9 hectáreas.

Se prevé completar las acciones ya avanzadas para convertir definitivamente el basurero orgánico del jardín, en una zona productiva, que vinculará frutales y plantaciones de larga duración para procesos de industrialización, alcanzando unas 10 hectáreas.

De la misma manera se plantarán en zonas experimentales, que forman parte del Centro para la innovación agrícola de la institución, 5 hectáreas de árboles maderables y frutales con potencial para el control biológico de plagas que los atacan.

En áreas afectadas por incendios forestales, que se ubican en las zonas marginales y limítrofes, se plantarán bosques mixtos, utilizando tecnologías de manejo forestal que se han desarrollado en el país con buenos resultados en una extensión de 8 hectáreas.

Todo ello favorecerá a lo largo del 2027, la renovación de espacios que hoy clasifican como zonas de baja densidad vegetativa, mejorando notablemente la ocupación y buen uso de los suelos, el aporte al plan de Soberanía Alimentaria y Nutricional, al desarrollo del municipio Arroyo Naranjo, así como la mejora cualitativa del jardín como centro expositor de la flora tropical de Cuba y el Mundo.

El 24 de marzo del 2028 el Jardín Botánico Nacional estará festejando su 60 Aniversario. Concebido como una institución científica, académica, recreativa, con alta vocación para la educación ambiental y la conservación de plantas, es la institución líder de la Red Nacional de Jardines Botánicos del país, que conforman 12 instituciones.