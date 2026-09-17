Marilope: Actividad antiulcerosa y otros beneficios de la planta

Turnera ulmifolia es el nombre científico o binomial con el que se designa a la planta que es popularmente conocida en Cuba como marilope. Según Roig se trata de una yerba o subarbusto silvestre de toda la isla, que se encuentra cerca de las costas, en terrenos arenosos y principalmente en las faldas de las colinas y montañas de serpentina. Presenta diversas formas que varían en el tamaño y las formas de las hojas, en el tamaño de las flores y en la pubescencia. Se le encuentra frecuentemente cultivada en patios y jardines.

Esta especie, que pertenece a la familia de las pasifloráceas, es nativa de la región de Centroamérica y el Caribe, del norte de Suramérica y del sur de la Florida. Desde el punto etnomédico tiene registrado varios usos, los cuales han rebasado la zona geográfica de donde procede y se extiende a territorios tan lejanos como la India o las Islas Marshal. Muchas de estas aplicaciones cuentan con respaldo de investigaciones de laboratorio que confirman su empleo como expectorante, antioxidante, antiinflamatorio, ansiolítico, en el tratamiento de problemas relacionados con la digestión, para aliviar los dolores menstruales y por su potencial antimicrobiano, entre otros. Además, y de manera particular, la planta ha sido empleada en el tratamiento de la úlcera péptica.

En este último caso, según la investigación moderna, los extractos de marilope aumentan las defensas a nivel de la mucosa del estómago al estimular la producción de moco gástrico y prostaglandinas, elementos clave que protegen las paredes de este órgano de los efectos provocados por la hiperacidez. También los principios activos de la planta reducen esta acidez gástrica y por los efectos antioxidante y antiinflamatorio, mitigan el daño celular y la inflamación en el estómago.

De la marilope pueden utilizarse indistintamente las flores y las hojas, con las que se elabora una infusión. Aunque se describen varias modos de prepararla, se pueden seguir cualquiera de los dos variantes siguientes:

Flores: Se vierte unataza de agua hirviendo, equivalente a 250 mililitros, en un recipiente con entre cinco y seis flores. Luego se tapa, se deja refrescar y su filtra para su consumo. Puede beberse una taza hasta 3 veces en el día, después de las comidas en el caso de problemas digestivos, incluyendo la úlcera péptica.

Hojas: El procedimiento es similar que en el caso de las flores, pero aquí se recomienda tomar una proporción de una cucharadita de las hojas bien troceadas para una taza de agua.

Esta planta no se debe administrar a mujeres embarazadas o que lactan, así como tampoco a niños pequeños. De hecho, en algunas regiones tiene documentado su empleo como abortiva. En pacientes diabéticos se recomienda vigilar los niveles de glucosa en sangre, ya que de forma general los extractos de especies del género Turnera han mostrado efectos hipoglicemiantes y de potenciación de la acción de fármacos usados en el tratamiento de la diabetes.

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que no debe confundirse la marilope con otra especie relacionada, la Turnera diffusa, conocida en Cuba con el nombre de rompe camisa macho y que en otras partes del mundo se denomina damiana. Ambas pueden ser bastante parecidas, sobre todo porque sus flores son amarillas, pero sus propiedades medicinales y formas de preparación no son necesariamente las mismas. Un elemento que puede servir de guía es que la flor de marilope es mayor que la de la damiana. El tamaño de la primera es de entre tres y ocho centímetros, mientras que la segunda no suele sobrepasar los dos centímetros y medio.

Mientras la investigación científica continúa evaluando los usos etnomédicos de la marilope, el aprovechamiento de esta planta en el tratamiento de la úlcera péptica y otros problemas digestivos parece que pueden ser quizás las recomendaciones mejor respaldadas. Seguir este camino de confluencia entre ciencia y tradición, terminará en no pocos casos confirmando más beneficios de una especie ampliamente utilizada con fines medicinales en el cuidado de nuestra salud… ¡desde lo natural!