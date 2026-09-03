jueves 03 septiembre 2026
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Y Pese a Todo, las Puertas se Abrieron

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Joel Macías Rivas

Como quien enciende una luz en medio de un paisaje que no concede demasiadas certezas, se abrieron las puertas de las escuelas, y con los estudiantes y los maestros regresaron también las familias, los barrios, la comunidad toda, convocada a acompañar, durante los meses que vienen, una tarea que siempre ha sido colectiva, pero que hoy adquiere un significado mayor.

Lo esencial, ya está hecho: comenzar, poner nuevamente en marcha la escuela, abrir las aulas, hacer sonar los timbres, volver a ocupar los pupitres, y hacerlo sabiendo que será inmensa la tarea, pero que vale la pena asumirla.

Quienes entran hoy a esas aulas no son los hijos de quienes intentan humillarnos; son nuestros hijos, los hijos de las familias que aquí viven, trabajan, esperan y resisten; son los hijos del futuro de la patria, aun cuando ese futuro se anuncie entre carencias, incertidumbres y dificultades que parecen multiplicarse.

Para los muchachos, regresar a la escuela tiene otros significados, más sencillos y más profundos: es volver a encontrarse con los amigos, intercambiar confidencias, correr por los pasillos, jugar, conversar, descubrir de nuevo la voz y el gesto de los maestros; es recuperar rutinas, proyectos, interrogantes; es retomar sueños que quedaron en pausa y, seguir soñando en grande.

El apóstol de la independencia cubana, José Martí Pérez, los llamó “la esperanza del mundo”, y quizás pocas veces como ahora esa predicción tenga tanta vigencia: son la esperanza de ese mundo mejor que los cubanos continúan intentando construir y conquistar.

La falta de recursos, las estrecheces económicas y las carencias de cada día pueden resultar asfixiantes, pero no obligarnos a renunciar al propósito esencial de la escuela: que siga siendo un lugar donde se aprende, se crece, se convive y se descubre el mundo.

Entonces, mantener un aula abierta, un maestro frente a sus estudiantes y un niño aprendiendo, es mucho más que cumplir con una fecha del calendario escolar; es sostener una idea de futuro; es preservar, en medio de la adversidad, un espacio para la esperanza.

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