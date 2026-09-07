lunes 07 septiembre 2026
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Bajo la superficie

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Claudia Virginia Fernández Pacífico

Existe un mundo silencioso que comienza allí donde termina la superficie del mar. Bajo el agua aparecen arrecifes, peces, formaciones rocosas y paisajes que recuerdan que nuestro planeta todavía guarda enormes espacios por descubrir.

El Día Mundial del Buzo es una oportunidad para reconocer a quienes encuentran en el buceo una actividad deportiva, científica, profesional o recreativa. Sumergirse requiere preparación, conocimiento y respeto por un entorno que presenta condiciones muy diferentes a las de la superficie.

El buceo permite observar ecosistemas marinos de extraordinaria belleza.

También puede convertirse en una herramienta para la investigación científica, la fotografía submarina, el monitoreo ambiental y la conservación de los océanos.

Pero el privilegio de explorar el fondo marino lleva consigo una responsabilidad. Los arrecifes de coral, las especies marinas y los ecosistemas submarinos son vulnerables a la contaminación, el cambio climático y las actividades humanas irresponsables.
Un buen buzo aprende que el mar no es un escenario para conquistar, sino un ecosistema que merece cuidado. No tocar innecesariamente organismos, evitar dañar los corales, respetar la fauna y no dejar residuos son acciones fundamentales.

El buceo también enseña paciencia. Bajo el agua cambia la percepción del tiempo y del espacio. La respiración se vuelve consciente y cada movimiento requiere atención.

Celebrar esta fecha significa mirar hacia ese universo submarino con admiración, pero también recordar que conocer el océano debe ir acompañado de la voluntad de protegerlo.

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