Cubanos en Venezuela rechazan declaraciones de Trump en ONU

Caracas, 25 sep.- La Asociación de Cubanas y Cubanos Residentes en Venezuela (Accreven) rechazó con firmeza las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que calificó a Cuba como un “Estado fallido”.

En un comunicado que circula hoy aquí, la Junta Directiva Nacional de la asociación solidaria con su patria condenó las declaraciones del presidente de Estados Unidos y la campaña de hostigamiento “de su lacayo”, el secretario de Estado Marco Rubio, contra la isla.

El texto denunció ante la comunidad internacional “el recrudecimiento del bloqueo económico a nuestro pueblo”, así como la guerra mediática de desinformación contra la nación que los vio nacer.

La nota señaló que el mundo entero conoce que desde el triunfo de la Revolución cubana las diferentes administraciones que pasaron por la Casa Blanca tuvieron el único propósito de derrocarla desde el primer momento.

Los cubanos recordaron que para ese fin el gobierno de Estados Unidos puso en marcha la arcaica Doctrina Monroe que, en su esencia, “trata de aislar a Cuba del mundo exterior impidiendo que pueda establecer relaciones comerciales y de negocios con todos los países del mundo”.

A la vez de implementar cientos de sanciones para “destruir la economía de nuestra patria”, mediante un andamiaje de leyes, resoluciones, órdenes ejecutivas, que configuran esa política criminal contra todo un pueblo, añadió.

La Accreven señaló que con la llegada del presidente Trump al poder, en su primer y segundo mandato, “agudizó y profundizó el cerco económico a nuestro país”.

Para ello, dijo, sancionaron a personas, entidades estatales e instituciones cubanas, a lo que se sumó la implementación de un bloqueo energético total a nuestro país a través de la orden ejecutiva del 29 de enero de 2026.

Los cubanos denunciaron que, con esta medida, el gobierno de Estados Unidos impide y obstaculiza -mediante la amenaza y la coacción- a las personas, empresas o países que traten de comercializar con Cuba “los recursos energéticos tan necesarios para el funcionamiento y desarrollo normal de la economía del país”.

Resaltaron que, bajo estas condiciones impuestas por la fuerza, basadas en mentiras y falsedades contra “nuestro heroico pueblo” que resiste los embates de la campaña mediática, Trump trata de convencer al mundo que el Gobierno cubano, convirtió a nuestro país, es un “Estado fallido”, incapaz de resolver los problemas del pueblo.

Sin embargo, remarcaron que no hizo mención a la causa real de los problemas que enfrenta la isla, derivados de la asfixia a la economía cubana por medio de un bloqueo de más de 68 años, “injusto e ilegal que se le impone a nuestra patria”.

La Junta Directiva de la Accreven reafirmó que los cubanos residentes en Venezuela, dignos herederos de las tradiciones de lucha del pueblo, “defenderemos hasta el final los logros y valores conquistados” por el Apóstol José Martí y el Comandante en Jefe Fidel Castro.