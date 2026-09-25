Mayor cita literaria de Sri Lanka exhibe homenaje a Fidel Castro

Colombo, 25 sep.- Con un homenaje al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, Cuba participa hoy en la 27 Feria Internacional del Libro de Colombo, la mayor cita literaria de Sri Lanka.

El evento acontece del 25 de septiembre al 4 de octubre en el Bandaranaike Memorial International Conference Hall, donde 70 editoriales nacionales y 32 extranjeras exhiben sus propuestas en 450 stands.

Según detalló a Prensa Latina la Embajada de Cuba en Sri Lanka, el país caribeño presenta una muestra de libros, carteles y videos dentro del stand de la editorial Progressive Publishing House.

Diversas exposiciones, presentaciones literarias, conciertos y otros eventos en diferentes países han celebrado, en 2026, el centenario del nacimiento de Fidel Castro, cuyo legado traspasó ampliamente las fronteras nacionales.

La Feria Internacional del Libro de Colombo es organizada por la Sri Lanka Book Publishers Association y abre sus puertas con entrada gratuita y el objetivo explícito de celebrar el conocimiento, la cultura y la palabra escrita.

Como resulta habitual en esta cita, las autoridades esperan la asistencia de cientos de miles de visitantes de todo el país.