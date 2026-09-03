Comenzó El Curso Escolar En La Enseñanza Artística Santiaguera.

A pesar de la actual crisis que atraviesa el país, en los centros santiagueros de la enseñanza artística se inició el curso escolar 2026-2027, de acuerdo a la información ofrecida a la Prensa Acreditada por el Director Provincial de Cultura Raulicer García Hierrezuelo.

El directivo confirmó que las cuatro instituciones educativas para la docencia en las artes abrieron sus puertas:

La Academia Provincial de Artes Plásticas José Joaquín Tejada, la Filial del Instituto Superior de Arte (ISA), El Conservatorio de Música Esteban Salas, y La Escuela Profesional de Arte José María Heredia.

Precisó igualmente García Hierrezuelo que los profesores para esta exigente enseñanza se integran en un claustro experimentado y riguroso, al que se le unen los creadores de la Asociación Hermanos Saíz, (AHS) y los de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, (UNEAC), materializando una alianza entre la academia y la vanguardia artística.

Con más de 600 estudiantes para esta nueva etapa lectiva, los futuros profesionales de las artes de la región oriental hasta Camagüey, encuentran en Santiago de Cuba una mejoría para sus actividades docentes y condiciones de vida, aseveró además a los periodistas, el máximo dirigente de la cultura santiaguera Raulicer García Hierrezuelo.