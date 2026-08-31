Por El Poblado De Boniato Comenzará En Santiago De Cuba La Feria Del Libro 2026

Santiago de Cuba. Con honores para el periodista y escritor Reinaldo Cedeño Pineda en su natal poblado de Boniato, se iniciará en la sur-oriental Santiago de Cuba la edición 34 de la Feria del Libro, prevista aquí del 3 al 6 del ya cercano mes de Septiembre, bajo el eslogan “Leer Es Crecer”.

Durante la celebración literaria el laureado intelectual presentará varios de sus más de 20 libros, entre ellos “Tirones “, donde recoge las vivencias, historias y hechos ocurridos en su diario bregar por Boniato, una localidad que Cedeño asume cargada de poesía a partir de la solidaridad entre su gente en su afán de ayudar, porque la poesía es la vida misma cargada de luz, que ningún huracán puede apagar, sentenció.

Como en el territorio santiaguero la Fiesta de las Letras se dedica a Aida Bahr, una de las grandes escritoras de Cuba, el dos veces galardonado con el Premio de Periodismo Cultural, también tuvo frases de elogio para su amiga, a quien considera igualmente una excelente narradora y traductora, con una obra muy notable, por lo que aplaude la idea que se le enaltezca en este gran evento cultural. Serán más de 350 los títulos que se comercializarán en la Feria del Libro de Santiago de Cuba a través de las diferentes locaciones del casco histórico, específicamente en la calle Enramadas desde Calvario hasta San Pedro, una oportunidad para adquirir lo mejor de la literatura nacional y de la Federación de Rusia, que es al país que se le ofrecen los homenajes en la cita literaria de la Isla.